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SOBRECARGA CARDÍACA

Obesidade impulsiona aumento silencioso da hipertensão

Excesso de peso entre brasileiros entre 18 e 24 anos passou de 29% em 2019 para 41% em 2024; hábitos saudáveis podem prevenir doenças cardiovasculares

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Repórter
25/06/2026 15:00

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Segundo cardiologista, muitas vezes, hipertensos não apresentam sintomas até que ocorram complicações mais graves
Segundo cardiologista, muitas vezes, hipertensos não apresentam sintomas até que ocorram complicações mais graves crédito: FreePik/Magnific

O crescimento da obesidade e do excesso de peso entre os brasileiros adultos tem acendido um alerta para o avanço de doenças crônicas, especialmente a hipertensão. Dados do Vigitel 2025 mostram que, entre 2006 e 2024, a parcela da população acima do peso passou de 42,6% para 62,6%. No mesmo período, o índice de obesidade mais do que dobrou, saltando de 11,8% para 25,7%, enquanto os casos de hipertensão aumentaram de 22,6% para 29,7%.

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Os números reforçam a importância da prevenção e da adoção de hábitos saudáveis, já que o excesso de peso está diretamente associado ao maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares.

A conexão entre obesidade e hipertensão é direta e representa um dos principais desafios para a saúde pública. A cardiologista Erika Campana, presidente do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, explica que o excesso de gordura corporal provoca alterações metabólicas e inflamatórias que aumentam a resistência dos vasos sanguíneos e sobrecarregam o sistema cardiovascular.

“A obesidade não é apenas excesso de peso, mas uma doença crônica que eleva significativamente o risco de condições graves, como a hipertensão. O excesso de gordura faz o coração trabalhar mais, aumentando o volume de sangue circulante e a pressão exercida sobre as artérias, o que pode resultar em hipertensão e sobrecarga cardíaca”, explica a cardiologista.

Preocupação entre os jovens

O cenário se torna ainda mais preocupante entre os jovens adultos. Dados do Vigitel 2025 mostram que, na faixa etária de 18 a 24 anos, o percentual de pessoas com excesso de peso passou de 29% em 2019 para 41% em 2024.

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Esse grupo também apresenta o maior consumo de ultraprocessados do país: 45,5% relataram ter consumido cinco ou mais grupos de alimentos ultraprocessados no dia anterior à entrevista. Como esses alimentos costumam ser ricos em sódio, gordura e açúcares, seu consumo frequente, aliado ao sedentarismo e a hábitos alimentares inadequados, contribui para o aumento do índice de massa corporal (IMC) e para a elevação da pressão arterial.

O avanço desses fatores de risco exige que as estratégias de prevenção e rastreamento sejam adotadas cada vez mais cedo. “A hipertensão é uma doença silenciosa e, muitas vezes, as pessoas não apresentam sintomas até que ocorram complicações mais graves. Por isso, é fundamental acompanhar regularmente indicadores como peso, pressão arterial e hábitos de vida, independentemente da idade.”

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“Quanto mais cedo identificarmos os fatores de risco e iniciarmos intervenções preventivas, maiores são as chances de evitar o desenvolvimento da hipertensão e de outras doenças cardiovasculares”, reforça a especialista.

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