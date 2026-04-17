Dor no joelho também ocorre em jovens e piora se tratada incorretamente

A dor no joelho é frequentemente associada ao envelhecimento e ao desgaste natural das articulações. No entanto, esse sintoma também pode aparecer em jovens, especialmente aqueles que praticam atividades físicas intensas ou repetitivas.

“Muitos jovens geralmente recorrem ao uso do gelo, que tem ação anti-inflamatória importante para aliviar a dor na fase aguda, mas ele não funciona isoladamente e de forma contínua quando a causa é estrutural. Ignorar a dor no joelho pode levar a complicações mais graves e impactar significativamente a qualidade de vida, tornando este um problema crônico”, explica o ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva do hospital Albert Einstein, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Marcos Cortelazo.

De acordo com o médico, entre as principais causas de dor no joelho em jovens estão a condropatia patelar, a instabilidade patelar e a lesão meniscal. “A condropatia patelar é conhecida como condromalácia ou síndrome da dor patelofemoral. Ela é caracterizada pelo amolecimento e degeneração da cartilagem sob a patela (rótula). Essa condição pode ser comum em adolescentes e jovens adultos, especialmente entre mulheres e corredores. Fatores como desalinhamento da patela e desequilíbrios musculares contribuem para o desenvolvimento da condromalácia”, explica o ortopedista.

No caso da instabilidade patelar, Marcos Cortelazo explica que ela ocorre quando a patela se desloca de sua posição normal, geralmente lateralmente. “Essa condição é mais frequente em adolescentes, especialmente do sexo feminino, devido a fatores anatômicos e biomecânicos. Estudos indicam que a instabilidade patelar pode levar a episódios recorrentes de luxação e dor crônica”, explica o especialista.

Já as lesões nos meniscos, estruturas cartilaginosas que atuam como amortecedores no joelho, são comuns em jovens atletas, de acordo com o médico. “Movimentos bruscos ou torções durante atividades esportivas podem causar rupturas meniscais, levando a dor, inchaço e limitação de movimento. Há uma prevalência significativa de lesões meniscais em esportes como futebol e basquete”, diz o especialista.

O médico destaca que negligenciar a dor no joelho pode resultar em agravamento das lesões, desenvolvimento de artrose precoce e comprometimento da função articular. “Além disso, a dor persistente pode limitar a participação em atividades físicas e impactar negativamente a saúde mental e o bem-estar geral”, comenta Marcos Cortelazo.

A prevenção da dor no joelho, segundo o ortopedista, envolve o fortalecimento muscular, especialmente dos músculos que estabilizam a patela, como o quadríceps. “O trabalho de ganho muscular nessa região é de suma importância. A correção de desequilíbrios musculares e o uso de calçados adequados também funcionam como importantes formas de prevenção”, diz o médico.

Em casos de dor persistente, é essencial procurar avaliação médica para diagnóstico preciso e tratamento adequado, que pode incluir fisioterapia, medicação ou, em casos mais graves, intervenção cirúrgica.

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“A dor no joelho em jovens é um sinal de alerta que não deve ser ignorado. A atenção precoce e o tratamento adequado são fundamentais para prevenir complicações e garantir a manutenção da saúde articular a longo prazo”, reforça Marcos Cortelazo.