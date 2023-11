As dores no joelho afetam uma região que é muito utilizada para locomoção, então é fácil entender porque caminhar, agachar ou subir escadas viram verdadeiras torturas. O problema fica pior quando a dor é fruto de alguma lesão ou colisão. “As causas desse desconforto são extremamente variadas, podendo incluir desde um esforço excessivo durante a prática de exercícios, passando por lesões nas articulações até doenças mais graves, como a osteoartrite. Então, quando o joelho começa a incomodar, o primeiro passo é não ignorar o desconforto. Imediatamente após o joelho começar a incomodar, é possível adotar medidas em casa para ajudar a aliviar os sintomas enquanto você busca um médico. E, nesse sentido, uma das melhores estratégias é utilizar o princípio RICE (Rest-Ice-Compression-Elevation), ou melhor: descanso, gelo, compressão e elevação”, explica o ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Marcos Cortelazo. “E, caso você esteja realizando alguma atividade ou exercício, interrompa a prática e preste atenção na evolução da dor”, aconselha o especialista.

Embora esses tratamentos possam ser úteis, ainda é importante informar o médico, principalmente caso a dor perdure. “Isso é especialmente verdadeiro se os remédios caseiros não forem eficazes ou se a dor piorar progressivamente”, diz o médico. O ortopedista explica que o princípio RICE é uma primeira linha de defesa comum e pode ajudar a reduzir os sintomas, independentemente da causa.

Para colocar o princípio RICE em prática corretamente, o médico diz que é necessário:

- Fazer uma pausa em qualquer atividade extenuante, especialmente aquelas que causam mais dor no joelho.

- Realizar compressas com gelo na área afetada pelo menos três vezes por dia durante cerca de 20 minutos de cada vez.

- Enquanto fizer isso, é indicado elevar a perna para que a gravidade possa ajudar a diminuir qualquer inchaço presente na articulação e no membro. “Você também pode apoiar a perna sempre que estiver sentado durante o dia”, diz o médico.

- Utilizar uma compressão moderada ou uma bandagem ao redor do joelho para ajudar a empurrar o inchaço para fora da área. “Certifique-se de que essa compressão seja confortável, mas não excessivamente restritiva ou apertada, para evitar interromper a circulação no joelho”, recomenda Marcos.

O médico explica que, em situações limitadas, uma joelheira também pode ajudar a melhorar a dor no joelho e adicionar suporte às estruturas danificadas na articulação. “Contudo, há evidências mínimas que apoiam o uso de joelheiras para outras condições que causam dor no joelho, como osteoartrite ou degeneração do menisco. Para isso, você precisará da orientação de um médico”, aponta.

O médico diz que, além dessa medida emergencial, anti-inflamatórios não esteroides, como ibuprofeno e aspirina, podem ser úteis para reduzir a dor no joelho causada por condições diferentes. Isso ocorre porque esse tipo de medicamento ajuda a combater a inflamação e diminuir a dor e o inchaço associados à osteoartrite, entorses e lesões da cartilagem. “Esses medicamentos podem ser úteis no tratamento da dor causada por distensões musculares. No entanto, eles podem interferir na cicatrização do tendão e devem ser usados com cautela nessas circunstâncias. Essa classe de medicamentos pode ter efeitos colaterais significativos, incluindo dor de estômago e aumento do risco de sangramento. Por isso, devem ser tomados na menor dose possível que ainda seja eficaz”, explica o médico. O paracetamol é outro medicamento de venda livre que pode ajudar a controlar a dor no joelho. “Mas tente sempre consultar um médico. Essas são medidas de alívio para minimizar as dores”, orienta.