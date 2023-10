683

As doenças da cartilagem, como condromalácia e artrose, são as principais causas de dores na região Freepik

É estimado que aproximadamente 70% dos brasileiros com mais de 18 anos sentem dores na articulação do joelho. "Em geral as mulheres são mais frequentemente acometidas por dores nos joelhos, especialmente relacionadas à condromalácia e à artrose. Na primeira situação acomete mais adultos jovens e na segunda idosos", explica o ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Marcos Cortelazo.





"As causas mais comuns de dores nos joelhos são as doenças da cartilagem tais como: condromalácia, lesões condrais traumáticas e artrose. Também temos sobrecargas por excesso de peso corporal ou traumas de repetição como esportes de impacto ou que envolvam pesos excessivos e/ou repetitivos", explica o ortopedista. Embora nem todas as dores sejam motivo de preocupação, precisam ser avaliadas. "As dores são sinais de alguma alteração biomecânica ou doença. Se não forem bem avaliadas podem levar a alterações crônicas bem como ao agravamento de lesões e/ou doenças", acrescenta o médico.Algumas doenças podem estar relacionadas a problemas constitucionais e ter alguma hereditariedade, mas as dores são individuais. De acordo com o médico, a dor pode atacar apenas um ou ambos os joelhos, na dependência da sobrecarga, trauma ou lesão articular acometer um ou ambos. "A maneira mais adequada de diagnosticar as dores é através do exame clínico realizado pelo ortopedista especialista e exames subsidiários por ele solicitados", diz o médico.Muitas pessoas têm dúvidas se a má alimentação , com baixo consumo de cálcio ou proteínas, pode potencializar as dores nos joelhos e, segundo o médico, essa é uma informação verdadeira. "A má alimentação pode potencializar dores nos joelhos de forma indireta através de três mecanismos básicos: ganho de peso com sobrecarga articular, baixa ingestão de proteínas que pode diminuir a massa muscular e assim reduzir a proteção das articulações, e ingestão de alimentos com potencial inflamatório. Já a baixa ingestão de cálcio não tem efeito sobre a dor articular dos joelhos. Ela pode ocasionar fragilidade óssea", explica.O especialista esclarece que quem tem dor no joelho relacionada a uma patologia bem definida e corretamente diagnosticada pode precisar diminuir ou interromper as atividades físicas durante o tratamento. "Muitas vezes o tipo de atividade física precisa ser modificado durante o tratamento ou definitivamente para melhora das dores. Alguns tipos de atividades físicas muitas vezes até precisam ser introduzidas como coadjuvantes em alguns tratamentos. A pessoa com dores nos joelhos a princípio deve evitar atividades de impacto como corridas, esforços repetitivos de alta intensidade como cross-fit e que envolvam excesso de peso", argumenta.Mas para evitar as dores, os exercícios físicos que fortaleçam a musculatura, sem impacto, são os mais recomendados. "Destaque aqui para a musculação, pilates e bicicleta entre as mais indicadas", diz. Quando a dor surge, para controle da fase aguada, o médico recomenda compressas de gelo e analgésico simples. "Tão logo possível procurar o médico especialista para o correto diagnóstico e tratamento", aponta.