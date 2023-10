683

Cultura, diversão e boa comida têm espaço garantido durante o evento, em que os pets são bem-vindos Drogaria Araujo/Divulgação

Tudo pronto para a decolagem. Mas, dessa vez, garantindo uma experiência única para os milhares de atletas que irão estrear um circuito de corrida na pista do Aeroporto da Pampulha. No próximo domingo (8/10), o evento reabre a agenda esportiva da rede mineira de drogarias com mais uma edição da tradicional Corrida Araujo. As inscrições estão abertas.





São esperados 7 mil corredores, entre atletas amadores e profissionais, distribuídos nas categorias de cinco e 10 quilômetros, além da modalidade opcional de caminhada de dois quilômetros. "Incentivamos a atividade física como a mais importante aliada na prevenção de doenças e na manutenção do bem-estar físico e mental, promovendo o esporte e o lazer", afirma a superintendente de marketing da rede, Adriana Caram Borlido.A arena estará aberta para receber o público a partir das 6h30, dando início ao check-in. Os alongamentos irão anteceder todas as decolagens. A primeira está programada para 7h55, abrindo a largada para o percurso de cinco quilômetros. Os atletas da categoria de 10 quilômetros irão decolar às 8h40. A caminhada, que também inclui as crianças, deverá começar às 9h30. Cultura, diversão e boa comida têm espaço garantido durante o evento, em que os pets são bem-vindos.A Praça Bagatelle, localizada em frente ao aeroporto, será palco de muita música, contação de histórias, oficinas de colorir, origami e circo. Entre as atrações, destaque para o bloco Chama o Síndico, conhecido por contagiar o público com os sucessos de Tim Maia e Jorge Bem Jor, toda a alegria do repertório dançante do Baile da Dri, além de música instrumental com sax e DJ. O encerramento está previsto para 13h.As inscrições para a Corrida Araujo podem ser realizadas até este sábado (7/10). O valor é de R$ 140 reais no 1º lote, com 50% de cashback revertido para a compra de produtos das marcas parceiras nas lojas Araujo. "Esta também é uma iniciativa inédita e dá aos corredores a oportunidade de transformar metade do valor pago nas inscrições em produtos de várias categorias", reforça Adriana Borlido.