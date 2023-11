RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A lipoaspiração de joelhos é um procedimento cirúrgico realizado para melhoria estética das pernas, mas também como tratamento paliativo de lipedema, problema que pode ter origem genética e leva ao acúmulo de gordura nas partes inferiores do corpo.

O lipedema não é uma doença grave, mas pode gerar dores, sensação de peso e até dificuldade para caminhar e teria sido a motivação do procedimento realizado pela modelo Luana Andrade , 29, morta na terça-feira (7) por uma embolia maciça após uma lipo.

COMO É FEITA A LIPOASPIRAÇÃO DE JOELHOS?





Considerada uma cirurgia segura, a lipoaspiração tem riscos, e pré operatório bem feito, com exames cardiológicos e anestésicos, além de profissionais e ambientes hospitalares preparados para identificar vasos, evitar perfurações e lidar com complicações.





O procedimento significa a aspiração do tecido adiposo da área por um tubo de metal chamado cânula e de uma bomba de sucção. A gordura pode ser "quebrada" antes e durante a intervenção com ultrassom, aparelho de vibração ou laser.





Especialistas dizem que lipos são mais comuns nas costas e na cintura e que a indicação para a região dos joelhos é rara, mas que é usada de forma estética para mostrar melhor a definição da musculatura em atletas, modelos e pessoas já magras.





Segundo o médico Eduardo Teixeira, do Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica (CBCP), a lipo foi inventada para retirar depósitos de gordura localizada, mas não é uma cirurgia de emagrecimento. "É uma gordura que foi geneticamente ali determinada para ser um depósito de energia, então é a primeira que enche e a última que você perde."





No caso da lipo de joelhos com indicação estética, a cirurgia remove a gordura acumulada, aquela que será a última eliminada em processos de dieta, como a da papada, embaixo do queixo ou a do joelho.





O médico Carlos Samuel Micelli Coleman, cirurgião plástico pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), conta que é uma intervenção de baixo risco e com uma área muito pequena para recuperação. "O procedimento de lipo de joelho corrige uma gordura mal localizada", afirma.





Um dos riscos, como em toda cirurgia, é o tromboembolismo e o cirurgião deve ficar atento, observando sempre se o paciente tem alguma tendência de hipercoagulabilidade sanguínea, se está bem hidratado ou tem problemas venosos. Ser fumante, usar anticoncepcional ou anabolizante são fatores que aumentam os riscos de trombofilia.





Além disso, a lipo do joelho precisa ser delimitada. "Tem que ser muito bem marcada, porque não é uma gordura como a do abdômen, que lipa tudo. Joelho, assim como culote, se lipar demais, vai deixar um buraco", diz Teixeira.





O QUE DEFINE UM LIPEDEMA?





O lipedema é um edema, um inchaço no tecido gorduroso. É um termo relativamente novo para o que antes era mais conhecido como "gorduras infiltradas". Esse tecido adiposo é localizado e pode gerar desconforto físico e estético no paciente, que costuma se sentir inchado e com peso nas pernas.





"A gordura já é um tipo de célula que retém líquido. E às vezes até por gravidade, por falta de circulação linfática, ou porque a pessoa fica muito tempo em pé, isso acumula líquido ali e fica aquela gordura infiltrada", diz Teixeira.





QUAIS CUIDADOS TOMAR NO PROCEDIMENTO?





A recomendação é que toda cirurgia plástica, estética ou não, seja feita por um médico credenciado pelas entidades médicas como especialista na área e que o procedimento ocorra em hospital com toda estrutura de segurança. Cabe orientar o paciente já magro sobre limites de intervenções.





O procedimento não é indicado para pessoas obesas que precisam emagrecer, uma vez que o limite máximo para extração é de até 7% da gordura corporal.





O histórico clínico do paciente nunca deve ser omitido do médico e é preciso que a pessoa esteja saudável o suficiente para se submeter à intervenção ?informar casos de trombofilia anteriores ou na família, se é fumante, se teve algum acidente cerebral vascular, como AVC, infarto ou Covid-19, se toma medicações contínuas ou hormônios de algum tipo.





A trombose, lembra Coleman, pode ser desencadeada por diversos fatores e, com isso, levar o paciente a uma embolia como a que acometeu a influencer. Ele diz que existem medidas preventivas, como a hidratação do paciente, uso de meias compressivas elásticas e uso de massageadores nos membros inferiores, que ajudam também na cicatrização.