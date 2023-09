683

Instabilidade do joelho pode ser causada por condições graves, como artrose e lesões do menisco e do ligamento cruzado anterior Freepik

Você está andando ou praticando algum exercício quando, de repente, sente um desequilíbrio, como se seu joelho parasse de funcionar por um momento. Essa é uma experiência vivida por muitas pessoas, que descrevem essa sensação como um falseio ou uma frouxidão no joelho. Mas, como a estabilidade é rapidamente recuperada, poucos dão a devida atenção à situação, que pode ser sinal de problemas sérios.



"Joelho frouxo, falseio do joelho ou sensação de que o joelho saiu do lugar são alguns dos termos que os pacientes utilizam para descrever uma instabilidade dos ligamentos do joelho. Esses ligamentos são os responsáveis por manter a estabilidade entre o fêmur e tíbia e também da patela, osso localizado na frente do joelho, além de auxiliarem na movimentação adequada da região, ou seja, na correta biomecânica. Logo, quando essas estruturas estão prejudicadas, o joelho perde estabilidade", explica o ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Marcos Cortelazo.





O especialista explica que a instabilidade do joelho pode aumentar o risco de quedas e, consequentemente, de entorses e fraturas. "Devido ao 'joelho frouxo', muitos pacientes ficam receosos de caminhar e realizar outros exercícios físicos pelo medo de os joelhos falharem durante a prática, tornando-se sedentários e, assim, mais suscetíveis ao ganho de peso, que também é prejudicial à saúde dos joelhos", explica.Além disso, o médico explica que a instabilidade do joelho raramente é uma situação isolada, sendo causada por condições graves que afetam a região. "Entre as causas mais comuns da instabilidade do joelho estão as lesões do menisco e do ligamento cruzado anterior, que são recorrentes em praticantes de atividade física", afirma Marcos. "Em idosos, no entanto, a principal causa da frouxidão do joelho é a artrose , uma doença articular degenerativa que afeta a cartilagem das articulações e causa alterações ósseas, provocando dores, deformidades e dificuldade de mobilidade da articulação", acrescenta.



Por isso, ao sentir o joelho sair do lugar, é importante não ignorar a sensação. "Ao sinal de instabilidades na região, interrompa a atividade física e procure um ortopedista, que poderá realizar uma avaliação e solicitar exames para definir a causa exata do problema", explica o médico, que ainda afirma que, para solucionar a instabilidade do joelho, é necessário tratar a origem do problema. Logo, o tratamento pode variar de acordo com o diagnóstico. "Sessões de fisioterapia, uso de órteses, medicamentos orais e injetáveis e até cirurgias podem ser indicadas de acordo com a gravidade do quadro."



Já para prevenir o falseio do joelho, é importante adotar cuidados que irão beneficiar a saúde da região como um todo, incluindo controlar o peso e praticar atividade física, principalmente exercícios de fortalecimento muscular. "Como o joelho depende da ação de uma grande variedade de músculos para funcionar adequadamente, exercícios de fortalecimento muscular são capazes de melhorar a função articular da região. Além disso, também ajudam a manter sua estabilidade durante o movimento e reduzem a carga sobre a articulação. Então, quanto mais fortes forem seus músculos, mais protegidas estarão suas articulações", aponta Marcos Cortelazo.