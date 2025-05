Condropatia patelar: o que funciona para tratar as dores no joelho

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

É comum ouvir falar sobre artrose, mas nem toda a dor no joelho é exatamente artrose. Conhecida popularmente como condromalácia, a condropatia patelar também causa dor na região. “Na condropatia patelar, ocorre um dano na cartilagem do joelho que culmina com o amolecimento dessa estrutura, limitando de forma significativa os seus movimentos, podendo causar dores e estalos. Já a artrose é um desgaste difuso da cartilagem, com inflamação e alteração nos outros tecidos da articulação (menisco, osso, ligamento), o que significa que a condropatia patelar pode aumentar a predisposição à artrose”, explica o ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Marcos Cortelazo .

A condropatia afeta mais adultos jovens e a artrose, mais idosos. “Em geral as mulheres são mais frequentemente acometidas por dores nos joelhos, especialmente relacionadas à condropatia e à artrose”, diz o médico. Uma das principais dificuldades com relação a lesões na cartilagem é que esse tipo de tecido tem potencial de regeneração muito limitado.

“Essa característica é explicada por esse tecido ser formado por poucas células, não possui vasos sanguíneos e nem terminações nervosas”. Os principais sintomas da condropatia patelar incluem dor, inchaço, estalo, sensação de atrito e de que há algum objeto dentro do joelho. Movimentos de subida, descida e agachamento costumam causar dor aos pacientes, segundo o especialista.

Pelas características anatômicas da região, o tratamento visa proteger a articulação e tratar os sintomas associados. “O tratamento não cirúrgico pode incluir fisioterapia, exercícios de fortalecimento, controle de peso, medicamentos para alívio dos sintomas e a infiltração, que consiste na aplicação injetável de substâncias como ácido hialurônico”, explica o ortopedista.

“Esse tipo de tratamento é chamado de conservador, mas se ele não consegue devolver a boa qualidade de vida ao paciente, a cirurgia é necessária e age como um tratamento definitivo. Na artroscopia, uma pequena câmera (artroscópio) é inserida na articulação do joelho e, por meio de pinças e cautérios, as lesões da cartilagem podem ser reparadas e regularizadas para diminuir o atrito e a dor no joelho. É também possível fazer o realinhamento da patela”, diz Marcos.

Para evitar as condropatias patelares, é aconselhável seguir cuidados para manter os joelhos saudáveis, o que inclui manutenção de um peso ideal para diminuir o estresse físico sobre o joelho, fortalecimento da musculatura ao redor do joelho e prática de atividades físicas. “Nas academias, os exercícios de extensão de perna ajudam a fortalecer e alongar o quadríceps (músculo anterior da coxa) e são bem recomendados para o fortalecimento da região”, reforça o médico.

