A fisioterapia é uma das profissões mais buscadas para o tratamento de lesões articulares e musculares, ajudando a reduzir o seu impacto ou até mesmo reverter seus danos. Mas engana-se quem acha que essa é a sua única utilidade, ela também pode ser usada de forma preventiva.





“A fisioterapia pode ser feita mesmo se a pessoa não tiver problemas articulares, neste caso, usada de forma preventiva, ela ajuda a evitar dores, melhorar a mobilidade e fortalecer os músculos”, explica o fisioterapeuta e especialista em quiropraxia, José Ordenes.

Apesar de poder ser usada por qualquer pessoa, a fisioterapia preventiva é mais indicada para públicos que possuem maior risco de desenvolver lesões, como idosos, que naturalmente têm mais debilidade muscular e articular, e atletas, que também estão expostos a grandes esforços.

5 dicas para prevenir problemas articulares:

1. Mantenha-se em movimento ao longo do dia (Evite ficar parado por muito tempo numa única posição)

2. Pratique atividades físicas regularmente, como caminhadas

3. Faça mobilidade articular para melhorar a flexibilidade

4. Evite sobrecarregar as articulações com peso excessivo ou mantido por muito tempo

5. Tenha uma alimentação rica em nutrientes que fortaleça os ossos e articulações, como cálcio e ômega-3

Sedentários precisam de fisioterapia

De acordo com José Ordenes, é importante, também, que pessoas sedentárias usem a fisioterapia para preparar o corpo para atividades físicas que realizada e assim evitar lesões. “Muitas pessoas começam atividades físicas para cuidar do corpo, mas se você vem de um estado de sedentarismo, com pouca prática de exercícios, é importante primeiro preparar o corpo para a atividade física e nisso a fisioterapia pode ajudar muito”, enfatiza explicando que se o corpo está acostumado a ficar parado e começa, por exemplo, a correr, existem grandes chances de ter dores ou lesões.



