Entre as atividades físicas comuns no verão a caminhada na praia ou em calçadões ganha destaque nessa época do ano. Entretanto, é importante lembrar que a areia da praia pode se transformar em vilã para as articulações dos joelhos, que correm risco de sofrer lesões nesse tipo de terreno.







De acordo com o especialista em treinamento esportivo, Christian Zamprogna da Estúdio Fly, rede de academias situada em Belo Horizonte, é necessário atenção nas caminhadas à beira mar. “Caminhar na beira do mar com as ondas batendo nos pés é uma delícia, mas precisamos ter cuidado: devemos lembrar que o terreno pode ser inclinado e isso por si só já prejudica as articulações dos joelhos. Porém, de forma cuidadosa, nada que uma boa caminhada não faça bem à saúde, nos ajudando a melhorar a nossa qualidade de vida e disposição para enfrentar mais alguns bons anos de vida”, comenta Zamprogna.



Ele recomenda dar preferência à caminhada no calçadão, com tênis adequado, evitando, portanto, inclinação lateral, menos esforço e, ainda, pisar com os pés descalços na areia. “A sugestão é fazer isso no fim da tarde ou no início da manhã para evitar os momentos mais fortes do sol, evitando também lesões na pele", destaca.

Braços e pernas



Outra dica do especialista é aproveitar a corrente do mar para fazer movimentos com os braços e as pernas trabalhar o equilíbrio. “Abdômen, glúteo, lombar, ombro, peito, braços e panturrilhas. Assim, todos os músculos se movimentam no embalo das ondas, proporcionando uma deliciosa atividade que gera saúde e bem-estar para seus praticantes", ensina.