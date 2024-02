Quando se trata de dores profundas, como no caso das articulares, é difícil acreditar que algo aplicado na pele pode surgir algum efeito. Mas é cada vez mais comum perceber atletas profissionais de diversas modalidades, como vôlei ou tênis, por exemplo, usando fitas coloridas nas articulações quando estão com algum sinal de dor ou lesão. Elas funcionam, afinal? E podem trazer benefícios a quem não é atleta profissional? “A fita cinesiológica (fita Kinesio Taping) pode ajudar a melhorar a circulação, apoiar músculos e articulações e prevenir lesões musculares. Mas ela também pode ajudar a mobilidade funcional de pacientes que têm alguma condição ou lesão, por isso, como a artrite causa inflamação dolorosa nas articulações e pode reduzir a amplitude de movimento de uma pessoa, essa fita pode ajudar nesses casos também”, explica o ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Marcos Cortelazo. “No caso do desgaste das articulações, a artrose, ela pode ser usada como auxiliar em tratamentos de fisioterapia, força e após a cirurgia”, complementa o médico.

A fita cinesiológica é um tipo de curativo fino, respirável e elástico. Geralmente é formado por algodão ou uma mistura de algodão. A aplicação é feita na pele, geralmente ao redor de uma articulação ou músculo e mais frequentemente durante exercícios ou esportes. “A elasticidade da fita não restringe a área de aplicação, o que significa que não afeta a amplitude de movimento de uma pessoa. Muitos atletas e esportistas usam fita cinesiológica quando estão ativos para fornecer suporte extra aos músculos e articulações e evitar lesões”, explica o ortopedista.

Em 2021, ficou demonstrado, em uma revisão sistemática e meta-análise, que a Kinesio Taping alivia a dor e melhora a força muscular em pacientes com osteoartrite no joelho. “Outros estudos já identificaram, nesse tipo de paciente, o efeito positivo do uso de fita cinesiológica no joelho na redução da dor, na caminhada e no equilíbrio”, diz o médico. Segundo Marcos, a fita também pode ser indicada para pessoas que estão com distúrbio patelar, problemas de tendão, instabilidade e dor geral no joelho.

Mas como essa fita age para garantir esses benefícios? “Quando uma pessoa usa a fita cinesiológica em seu corpo, a fita pode aplicar pressão e suporte aos músculos e articulações, ao mesmo tempo que permite que o sangue e outros fluidos corporais se movam livremente dentro e ao redor do músculo ou articulação lesionado. Além disso, o uso de fita cinesiológica pode ajudar a reduzir o risco de irritação articular”, destaca o médico.

Assim, o uso de fita cinesiológica pode diminuir a dor, reduzir o inchaço, melhorar a atividade muscular, além de fornecer estimulação funcional e correção mecânica ou suporte, como explica Marcos. “As pessoas podem usar fita cinesiológica para oferecer suporte extra aos músculos e articulações durante o exercício ou na vida diária.”

Quanto à aplicação, o médico sugere limpar a pele cuidadosamente antes de colocar a fita, usando álcool isopropílico, desinfetante para as mãos ou um limpador de pele pré-adesivo. “Arredonde os cantos de cada tira antes de aplicar. Isso ajuda a evitar que os cantos da fita se levantem prematuramente. Esfregue a fita do centro para cada extremidade após a aplicação. Para ativar o adesivo, esfregue a fita, garantindo que ela fique firme no lugar. Apare ou remova pelos densos se estiver aplicando fita adesiva nessa área da pele. Pelos finos não devem ser um problema, mas os mais longos ou densos podem impedir que a fita grude corretamente na pele. Procurar um fisioterapeuta pode ser mais seguro”, diz o especialista.

O médico lembra que os tratamentos da artrose, em geral, variam de acordo com a gravidade da doença. “Casos leves e moderados estão voltados para o controle da dor, melhora da mobilidade e manutenção dos movimentos. Medicações analgésicas e anti-inflamatórias, fisioterapia e condicionamento físico ajudam. Nos casos mais graves ou formas mais avançadas da doença estão indicadas as cirurgias. Por isso, é fundamental procurar ajuda médica para avaliar cada caso”, recomenda.