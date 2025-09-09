Escolha que pesa: o papel do tênis ideal na prevenção de dores no joelho

A dor no joelho está entre as queixas mais frequentes nos consultórios ortopédicos, principalmente entre pessoas que praticam atividade física regularmente. O que muitos não percebem é que o problema pode começar nos pés. A escolha inadequada do tênis pode comprometer a mecânica da marcha, aumentar o risco de lesões e sobrecarregar articulações importantes, como o joelho.



Para o ortopedista Sérgio Costa, especialista em medicina esportiva, o calçado vai muito além do conforto. “O tênis certo ajuda a proteger o joelho porque absorve o impacto gerado a cada passo, estabiliza a pisada e corrige pequenos desalinhamentos que, com o tempo, podem causar dor ou lesão”, afirma.





Três fatores são especialmente importantes nessa escolha: o nível de amortecimento, o controle de pronação e o tipo de pisada. Sérgio explica que quem tem pisada pronada, por exemplo, deve optar por um tênis com suporte adequado. “Esse tipo de pisada faz com que o tornozelo gire para dentro, o que altera o alinhamento do joelho. Um tênis com suporte evita essa rotação excessiva e protege a articulação”, explica.

A atividade praticada também interfere na escolha. Tênis para corrida, caminhada, treino funcional ou uso casual possuem estruturas diferentes e tecnologias específicas. “Para corrida, é importante um bom sistema de amortecimento, especialmente no calcanhar, onde ocorre a maior parte do impacto. Já para atividades como o treino funcional, é essencial que o calçado ofereça estabilidade lateral”, orienta o médico.

Outro fator que merece atenção é o desgaste do tênis. Mesmo que ele aparente estar em boas condições externas, o sistema de amortecimento interno pode estar comprometido. “De modo geral, recomendamos a troca do tênis de corrida entre 500 e 800 quilômetros de uso, dependendo do modelo e da intensidade dos treinos”, complementa Sérgio.



O especialista orienta buscar ajuda profissional para fazer uma avaliação adequada da pisada. “Muitas dores poderiam ser evitadas com um tênis adequado ao tipo de pisada e à prática esportiva. Essa escolha simples pode representar um cuidado preventivo essencial com a saúde das articulações”.

