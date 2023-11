A atividade física regular é uma prática recomendada por órgãos de saúde para garantir o bem-estar físico e mental. No entanto, para usufruir dos benefícios que as diversas modalidades podem oferecer, é recomendável estar atento à execução dos movimentos durante os treinos e, também, aos acessórios utilizados durante o exercício.

Considerados essenciais para a maioria das atividades físicas, os tênis oferecem conforto e oportunizam uma melhor performance. Entretanto, é preciso ter atenção no momento da escolha, pois nem todo tênis masculino e feminino disponível no mercado é indicado para qualquer prática esportiva.

Segundo a Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé (ABTPé), usar o calçado inadequado pode ocasionar lesões por sobrecarga e aumentar o risco de torções. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) alerta que o uso de sapatos inapropriados e mal ajustados pode causar dores, calos, joanetes, deformidade nos dedos e, até mesmo, fraturas por estresse.

Além de conhecer quais os modelos de tênis adequados para a execução das atividades físicas, também, é aconselhável se atentar às necessidades de cada modalidade. A caminhada, por exemplo, exige calçados que garantem o amortecimento na pisada e a impulsão na passada.

Conheça o modelo apropriado para a atividade física

Em lojas esportivas, há uma ampla variedade de tênis femininos e masculinos para os praticantes de diferentes modalidades. As particularidades de cada calçado costumam estar alinhadas com as necessidades do exercício e, por isso, é importante considerar tais características no momento da escolha.

Um tênis errado pode impactar diretamente no desempenho do esportista. Na corrida de velocidade, por exemplo, um modelo mais pesado e de solado rígido pode atrasar o atleta e causar desconforto em provas de longas distâncias.

Para aqueles que treinam na academia, recomenda-se calçados que garantam maior estabilidade. Essa característica possibilita que o praticante tenha mais firmeza e segurança para realizar os exercícios, principalmente, nos treinos de inferiores (pernas). Já para os treinos de crossfit, é indicado o uso de tênis com solado mais plano e firme.

Uma orientação é pedir a recomendação do educador físico responsável por indicar ou acompanhar a prática de atividade física para fazer uma escolha cuidadosa e assertiva.

Conheça o seu pé e considere qualquer problema

Cada pessoa apresenta uma anatomia diferente e, por esse motivo, o calçado mais indicado para um, nem sempre é o melhor para o outro. Dessa forma, antes de comprar um tênis esportivo, é fundamental conhecer os próprios pés.

Dessa forma, é importante levar em consideração especificidades e, até mesmo, a pisada, que pode ser pronada (para dentro), supinada (para fora) ou neutra. Cada característica influencia na escolha do calçado. Quem apresenta pisada supinada, por exemplo, costuma ter um desgaste maior na parte externa da sola, já a pronada, na parte interna.

Também é necessário considerar problemas como joanetes e deformidade nos dedos.

Escolha o tamanho correto e faça o teste antes de comprar

O tamanho do calçado também é um detalhe importante para evitar lesões. Algumas pessoas costumam escolher um número maior para garantir conforto ao usar os tênis com meias mais grossas.

No entanto, o mais recomendado é experimentar o calçado antes de comprar para verificar se o modelo é confortável e se não machuca o pé ao andar. Para aqueles que irão aproveitar para comprar tênis na blackfriday na internet, devido aos valores mais acessíveis nessa época do ano, a dica é experimentar em uma loja física antes e fazer o pedido on-line depois.

No momento de experimentar, pode ser interessante caminhar pela loja para ter certeza que o modelo e o tamanho são adequados.

Priorize o conforto

Para a prática de qualquer modalidade esportiva, o conforto é um dos aspectos mais importantes. No entanto, quando o assunto é tênis, muitas pessoas acreditam que o calçado poderá “amaciar” e se tornar mais confortável com o tempo.

Comprar um calçado com essa ideia pode ser algo perigoso, pois o uso de um calçado desconfortável propicia ferimentos, lesões e outros problemas. Dessa forma, deve-se entender que o calçado precisa ser confortável desde a primeira pisada, e não após um tempo de uso.