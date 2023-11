Infelicidade e insatisfação: 90% dos brasileiros afirmam ter ambos os sentimentos em suas vidas profissionais. Os dados da pesquisa realizada pelo Survey Monkey alerta para as sérias consequências em se ter pouca ou nenhuma felicidade no âmbito profissional. Alguns dos problemas mais comuns gerados por isso são: altos índices de burnout e depressão. Com o intuito de trazer uma solução à estatística preocupante, Lucedile Antunes escreveu “Balanced Skills”, livro lançado pela editora Literare Books.

De forma acessível e repleto de exemplos do cotidiano, “Balanced Skills” abrange quatro áreas cruciais: Relationals Skills, que ajuda os leitores a construírem conexões reais e duradouras com as pessoas ao seu redor; Inner Skills, que os auxilia a se conectarem com sua essência e propósitos maiores; Power Skills, que proporcionam ferramentas para enfrentar as adversidades da vida com preparo e resiliência; e Happiness Skills, que oferecem orientações para buscar mais bem-estar e felicidade em todos os aspectos de sua trajetória.

Mary com Y integra o capítulo Happiness Skills, com a participação de Wellington Nogueira, fundador da associação pioneira Doutores da Alegria. Nesse trecho da obra, eles buscam trazer para o cotidiano o bom humor e a superação e como ambos de fato podem ajudar a encarar os desafios da vida.

Balanced Skills é uma obra prática para todos que desejam transcender as armadilhas do estresse, da insatisfação e do desequilíbrio, abraçando uma vida mais gratificante e significativa.

• Serviço

• Livro: Balanced Skills

• Autora: Lucedile Antunes

• Editora: Literare Books

• Número de páginas: 352

• Preço: Físico: R$ 73,02

• E-book: R$ 59,90

• Onde encontrar: Amazon

