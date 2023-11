Muitas mulheres sofrem com as cólicas menstruais. Estima-se que mais da metade em idade fértil convive com dores durante esse período. Somam-se a elas outros desconfortos, como sensação de inchaço, maior sensibilidade em algumas áreas do corpo e fadiga. As alterações hormonais acabam por modificar a rotina, já que a vontade de ficar em repouso pode vencer as atividades do dia. Entretanto, manter o hábito de praticar exercícios no momento de cansaço é saudável e contribui para a melhora dos sintomas.

De acordo com o ginecologista Patrick Bellelis, colaborador do setor de endometriose do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, o exercício físico nessa fase tem efeitos benéficos, e deve ser praticado já no período que antecede o ciclo. "Além do fluxo em si, os sintomas pré-menstruais podem ser incômodos, por isso, é importante essa continuidade. Exercícios aeróbicos como natação, caminhada, corrida e ciclismo estão entre os recomendados. Eles podem ajudar a aliviar a dor, superar sintomas como depressão e fadiga, e reduzem a retenção de água e o inchaço, o que é muito comum e desconfortável", explica o especialista.



Exercitar-se durante a menstruação mantém a mulher ativa durante todo o dia e combate a vontade de estar deitada. "O esporte melhora a circulação sanguínea em todos os músculos do corpo e os enriquece com oxigênio e nutrientes. Isso melhora a capacidade do músculo de liberar mais energia. Além disso, a menstruação pode causar problemas no estado de espírito. É comprovado que a realização de exercícios de baixa ou média intensidade melhora muito o humor", argumenta Patrick.



Pode parecer difícil começar a praticar exercícios nessas condições, mas o médico afirma que basta um pequeno empurrão e o resto se seguirá. "Como a atividade física diminui os hormônios como o cortisol e aumenta outros como a serotonina e a dopamina, em pouco tempo é possível notar a sensação de bem-estar e fica mais fácil seguir", diz.