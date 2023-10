683

Treinar descalço: existem diversas pesquisas sobre o tema, e enquanto algumas defendem a escolha, outras alertam para o risco Shutterstock/Divulgação







Não é incomum ver pessoas treinando descalços na academia. Ao ver este tipo de cena, a pergunta que muitos alunos fazem é: vale a pena? Existem diversas pesquisas sobre o tema, e enquanto algumas defendem a escolha, outras alertam para o risco. Para entender se é uma opção viável ou não, quais são os benefícios e os cuidados e se vale a pena incorporar a metodologia ao treino, um profissional de educação física e um fisioterapeuta fazem suas análises.









Artigo publicado em setembro de 2023 na Revista Muscles, Ligaments and Tendons, afirma que o treino descalço é eficiente e melhora a força, a potência e a performance. Para não deixar dúvidas, o teste foi feito com tênis e descalço, com homens e mulheres e utilizou dois tipos de metodologias: baropodometria (identifica as alterações biomecânicas nos pés nas posições ortostática, estática e dinâmica) e estabilometria (mensura as oscilações na postura ortostática).

Os testes foram conduzidos pelo PhD Alex Souto Maior, o profissional é um dos principais pesquisadores na área de treinamento de força para alta performance, prevenção de lesões e reabilitação. “Analisamos homens e mulheres treinados, todos realizaram o exercício de levantamento terra (DEADLIFT) descalço e com tênis com uma carga de 80% do peso corporal. Os resultados confirmaram que a estratégia contribui para a menor oscilação anteroposterior, oscilação laterolateral e a diminuição da pressão da superfície plantar (máxima e média), de ambos os sexos proporcionando maior estabilidade e resultando em maior desenvolvimento de força e potência”.

Os dados contribuem para a compreensão qualitativa e quantitativa de que treinar descalço deve ser recomendado no fitness, na alta performance e na reabilitação por contribuir significativamente com a estabilidade e o artigo traz informações úteis para treinadores, médicos e fisioterapeutas no que diz respeito a alta performance, prevenção de lesões e reabilitação.



Justificativas





E para quem tem dúvida de qual tênis usar para o treino na Segundo Fenner, o treino descalço é justificável apenas para alguns exercícios (agachamentos, terra, leg press, elevações pélvicas), ou seja, o tênis continua sendo um item necessário. E é fundamental ter o auxílio de um profissional de educação física e estar atento para evitar acidentes, tanto com a estruturas dos aparelhos ou de possíveis riscos com a queda de pesos e anilhas.E para quem tem dúvida de qual tênis usar para o treino na musculação, a melhor opção são os com solados com menos amortecimento, pois quanto menor o amortecimento, mais solicitação do pé, que impactam o conforto e proteção, mas com relação à eficiência, melhor descalço.