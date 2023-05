Descubra o que é sarcopenia e como a musculação pode ajudar

683

Segundo a médica, os sintomas muitas vezes passam despercebidos, mas o portador da doença tem dificuldades para fazer coisas cotidianas que estava acostumado a fazer. Quando o quadro está mais avançado, as quedas podem ser constantes por causa da perda da força.

Dificuldade com atividades do cotidiano



"O paciente acometido pela Ssrcopenia sente cada vez mais dificuldade de fazer atividades cotidianas , que antes ele fazia com facilidade no dia a dia, como subir escadas , carregar objetos, sentar, agachar e levantar, devido a perda da massa muscular. Além disso, pode dificultar até o equilíbrio . Por isso, quando associada à osteoporose , o risco de queda com fratura é bem maior", alerta Camilla Lewin.

Camilla diz que a partir dos 40 anos, o organismo começa a perder massa muscular: "Em uma taxa que pode variar de 0,5 a 2 % por ano, essa perda se acentua com a idade, podendo chegar até 50% da massa muscular em pessoas acima dos 60 anos".

É possível prevenir a sarcopenia

A boa notícia é que é possível prevenir o problema: "Estudos mostram que a melhor atividade física para a prevenção dessa perda da massa muscular são os exercícios com resistência, ou seja, a musculação , já que por meio desses exercícios ocorre a diminuição da perda e a manutenção da massa muscular. Em alguns casos até a reversão do processo com o ganho de massa muscular", destaca.

A alimentação também pode ser uma aliada: "Esses mesmos estudos demonstram que aliada a musculação está uma dieta rica em proteínas na prevenção da aarcopenia, sendo indicada o consumo de 1,2 a 1,5 g de proteínas por Kg de peso para os idosos manterem a sua massa muscular", recomenda a médica.









A sarcopenia é perda fisiológica da massa muscular e geralmente está associada à idade avançada. O problema afeta a saúde, favorecendo o surgimento de diversas doenças, como, por exemplo, artrite e artrose, dores na coluna e nos joelhos