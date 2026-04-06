Como a metabologia está mudando a forma de enfrentar doenças crônicas?

O Dia Mundial da Saúde será lembrado nesta terça-feira (7/4), e o conceito de saúde integral vem ganhando espaço na medicina contemporânea, tendo provocado uma mudança importante na forma como doenças metabólicas são compreendidas e tratadas.

A endocrinologia, por exemplo, tradicionalmente associada ao controle do diabetes e da obesidade, passou a ocupar uma posição estratégica no debate sobre prevenção, longevidade e qualidade de vida. Cada vez mais evidências científicas indicam que intervenções voltadas ao metabolismo produzem efeitos sistêmicos, com impacto direto sobre diferentes órgãos e processos fisiológicos do organismo.



Segundo a endocrinologista e metabologista PhD pela USP, Elaine Dias JK, essa abordagem integral reflete um avanço importante na compreensão científica de doenças metabólicas. “Durante muitos anos a obesidade foi tratada apenas como um problema estético ou como uma condição isolada. Hoje sabemos que ela está diretamente associada a uma série de doenças crônicas. Quando tratamos o metabolismo de forma adequada, não estamos apenas reduzindo peso, ajustando hormônios, colesterol ou glicemia, mas impactando todo o organismo”, ressalta.

A especialista explica que o metabolismo funciona como um sistema regulador capaz de influenciar processos inflamatórios, equilíbrio hormonal, funcionamento cardiovascular e até mecanismos neurológicos relacionados ao apetite e à saciedade. “A medicina metabólica vem demonstrando que o organismo funciona de forma integrada. Quando conseguimos controlar fatores como resistência à insulina, inflamação metabólica e excesso de gordura visceral, os benefícios impactam outras áreas da saúde. É uma mudança importante na forma como pensamos prevenção e tratamento na prática clínica”, afirma.

Nos últimos anos, medicamentos conhecidos como os análogos de GLP-1 e GIP, inicialmente desenvolvidos para o tratamento do diabetes tipo 2 e posteriormente aprovados para obesidade, passaram a ser investigados sob uma perspectiva mais ampla. Pesquisas recentes apontam que essas terapias podem gerar benefícios clínicos que vão além do controle da glicemia ou da perda de peso, contribuindo para a redução de riscos cardiovasculares, melhora da função renal e proteção hepática.

Um dos resultados que chamou atenção da comunidade científica e que foi apresentado em 2025 durante o congresso do American College of Cardiology, chamado "SOUL", avaliou pacientes com diabetes tipo 2 e alto risco cardiovascular, demonstrando que a semaglutida em formulação oral reduziu em 14% o risco combinado de morte cardiovascular, infarto ou acidente vascular cerebral ao longo de aproximadamente quatro anos de acompanhamento.

Outra análise com mais de 85 mil pacientes participantes de ensaios clínicos randomizados envolvendo agonistas do receptor de GLP-1, apontou redução média de 18% no risco de eventos renais adversos e queda de aproximadamente 13% na ocorrência de eventos cardiovasculares maiores. Os resultados reforçam a hipótese de que a modulação do metabolismo pode influenciar múltiplos sistemas fisiológicos simultaneamente.

Além do impacto cardiovascular e renal, estudos recentes também têm investigado os efeitos dessas terapias sobre doenças hepáticas associadas ao metabolismo. Pesquisa publicada em março de 2026 no periódicos científico The New England Journal of Medicine aponta melhora positiva na esteatose hepática e em marcadores inflamatórios relacionados à doença hepática gordurosa metabólica, condição que vem se tornando uma das principais causas de doença hepática crônica no mundo. Em vez de tratar apenas manifestações isoladas de doenças, como glicemia elevada ou ganho de peso, a abordagem passou a considerar o metabolismo como um eixo central que influencia diferentes sistemas do organismo.

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Para Elaine, esses avanços reforçam o papel estratégico da endocrinologia e da metabologia dentro da medicina moderna. “A saúde integral envolve compreender que o corpo funciona como um sistema conectado. Alimentação, atividade física, equilíbrio hormonal, saúde metabólica e acompanhamento médico adequado fazem parte da mesma estratégia. A endocrinologia e a metabologia estão cada vez mais no centro dessa discussão”, destaca.