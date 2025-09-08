Longevidade feminina: como conquistar um envelhecimento ativo e saudável

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

A expectativa de vida das mulheres brasileiras segue em ascensão. De acordo com dados de 2025 do IBGE, elas vivem, em média, 81 anos, cerca de 7 a 9 anos a mais que os homens. No entanto, longevidade não significa automaticamente qualidade de vida aos anos adicionados. Felizmente, com os avanços da medicina nutrólogica, da saúde da mulher e das novas abordagens integradas da ginecologia da mulher 40+, é possível construir um envelhecimento com mais qualidade de vida, autonomia, independência e bem-estar.

“O envelhecimento ativo está relacionado à manutenção da funcionalidade física e cognitiva, ao equilíbrio emocional e à participação social da mulher envelhescente. Não se trata apenas de evitar doenças, mas de viver com vitalidade e propósito”, explica a professora Socorro Morais, médica ginecologista e nutróloga, diretora e coordenadora do curso nacional de nutrologia da mulher da ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia), CEO do Instituto Ser Melhor e palestrante do Congresso Brasileiro de Nutrologia (CBN) 2025.

Os pilares de um envelhecimento bem-sucedido passam por intervenções e mudanças no estilo de vida, desde a transição menopáusica, por volta dos 38-40 anos. Nessa fase, as mulheres enfrentam sintomas que impactam sua rotina, qualidade de vida e autoestima, passando pelos mais clássicos como ondas de calor, insônia, alterações de humor e baixa da libido, até ganho de peso, perda de massa muscular, alterações de memória conhecida como “brain fog” e dificuldade de concentração.

Esses agravos e sintomas exigem uma abordagem personalizada, abrangente, que inclui alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos, apoio psicológico, terapias complementares e terapia hormonal. “Cada mulher tem sua transição menopausica ou climatério e requer cuidados individualizados, multiprofissionais e integrados”, destaca.

A especialista afirma, ainda, que a alimentação tem impacto direto na qualidade do envelhecimento. “Pequenos ajustes podem prevenir doenças e ajudar a melhorar sintomas da menopausa”. O bem-estar emocional é outro fator decisivo. Estratégias como meditação e atividades sociais ajudam a combater o estresse, a ansiedade e o isolamento - fatores que aumentam o risco de depressão e declínio cognitivo. “Envelhecer com saúde é também manter projetos, estabelecer rotinas prazerosas e cultivar relações significativas. O cérebro precisa ser estimulado e nutrido com bons vínculos”, complementa a médica.

Dicas para um envelhecimento ativo e saudável

Movimente-se: pratique musculação, pilates, dança, exercícios para o equilíbrio ou caminhadas ao menos 3 vezes por semana.

Cultive relações sociais: estreite o contato com amigos, familiares e grupos de interesse comum.

Cuide do sono: evite telas antes de dormir, crie um ambiente tranquilo e adote uma rotina disciplinada de horários.

Faça check-ups periódicos: converse com seu médico nutrólogo e/ou ginecologista sobre exames, suplementações e terapias personalizadas.

Gerencie o estresse: inclua práticas como respiração consciente, meditação ou hobbies relaxantes no dia a dia.

Cuide bem do seu intestino: ele é imprescindível para uma boa saúde metabólica. Já dizia Hipócrates, 362 anos a.C. que “toda doença começa no intestino”. Se vivesse hoje ele diria: “toda saúde melhora muito se cuidarmos bem do nosso intestino”, reforça Dra. Socorro.

O que comer para viver mais e melhor

Frutas vermelhas - morango, amora e mirtilo são ricas em antioxidantes que combatem o envelhecimento celular.

Legumes amarelos - ricos em carotenoides para preservar saúde da pele.

Peixes gordurosos - como salmão e sardinha, que são fontes de ômega-3, que protege o coração e o cérebro.

Vegetais verde-escuros - espinafre, couve, brócolis, por exemplo, são ricos em cálcio, magnésio e fibras.

Oleaginosas - castanhas, nozes, amêndoas: ajudam no controle do colesterol e são fonte de gorduras boas.

Leguminosas - o feijão, grão-de-bico e a lentilha são excelentes fontes de proteína vegetal e fibras.

No XXIX Congresso Brasileiro de Nutrologia – CBN 2025, Socorro Morais vai ministrar quatro palestras, com os temas: ‘Microbiota e a Saúde da Mulher’(dia 25, 10h45, Auditório 2) ; ‘Envelhecimento saudável e ativo: caminhos e inclusão’ (dia 26, 8h, Auditório 4); ‘Composição Corporal feminina e impacto na menopausa: como tratar’(dia 26,14h, Auditório1); ‘Longevidade feminina: é possível construir um envelhecimento ativo e saudável?’ (dia 27, 8h, Auditório3).

Promovido pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia), o CBN 2025 acontece nos dias 25, 26 e 27 de setembro, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP). O evento, 100% presencial, é considerado o maior Congresso de Nutrologia do mundo e tem a expectativa de reunir mais de 3.500 participantes do Brasil e exterior, em dezenas de palestras e mais de 70 simpósios.

Programação completa - https://abran.org.br/cbn2025/ congresso