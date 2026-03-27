Aveia é aliada contra o colesterol alto, reforça pesquisa

Por Bruno Bucis - Os benefícios cardiovasculares promovidos pelo consumo frequente de aveia já são investigados há tempos pela ciência. Um estudo publicado em janeiro na revista Nature Communications reforça esse elo, sobretudo em relação aos efeitos do cereal na redução do colesterol total e do LDL, que em níveis elevados está associado a problemas como acúmulo de gordura nas artérias.



Conduzida por pesquisadores da Universidade de Bonn, na Alemanha, a análise buscou entender o impacto de uma dieta rica em aveia em pessoas com síndrome metabólica, condição em que o indivíduo apresenta uma série de distúrbios, como:

Resistência à insulina

Colesterol alto

Hipertensão

Obesidade



No estudo, 68 indivíduos passaram por testes de dieta controlada. Uma parte consumiu uma dose alta de aveia (300 gramas) por dois dias e a outra manteve uma ingestão moderada por seis semanas. Os resultados mostraram uma redução dos índices de colesterol total e do LDL. Esses efeitos possivelmente se devem, sobretudo, à betaglucana, um tipo de fibra solúvel. Essa substância estimula bactérias benéficas presentes no organismo a produzirem ácidos que levam à regulação dos níveis de colesterol.



“Evidências demonstram que a ingestão diária de pelo menos 3 gramas de betaglucana proveniente da aveia está associada a reduções significativas do colesterol”, destaca o médico nutrólogo Diogo Toledo, do Einstein Hospital Israelita. Consumir cerca de 60 a 80 gramas por dia do cereral em flocos, por exemplo, oferece essa quantidade da fibra.



Pontos de atenção



Mas isso não significa que se deve basear a dieta apenas nesse alimento. “Uma redução relevante de colesterol em apenas dois dias chama atenção, mas exige uma leitura crítica”, alerta Diogo. “O efeito observado no estudo é plausível, mas não deve ser interpretado como redução estrutural e sustentada do colesterol."



O consumo diário de 300 gramas de aveia, como no estudo, não é factível com os hábitos da população. Além disso, os voluntários também foram analisados segundo um protocolo de redução de calorias ingeridas, o que por si só já reduz os índices de colesterol.



Cabe destacar também que a análise incluiu poucas pessoas, todas com síndrome metabólica. Portanto, já estavam com seus marcadores elevados antes do estudo, o que aumenta o impacto das intervenções que foram feitas. “Isso afeta a generalização dos efeitos para populações metabolicamente mais saudáveis”, observa o nutrólogo.



Outras fontes de fibras



O consumo da aveia deve fazer parte de um estilo de vida saudável para que se colha benefícios. Mas ela é, sem dúvida, uma ótima aliada de quem precisa de cuidados extras com a saúde cardiovascular. “Uma dieta rica em fibras solúveis, como as da aveia, pode reduzir o colesterol de forma clinicamente relevante e, em alguns pacientes, adiar ou até evitar o início de medicamentos”, destaca Diogo. Não significa, porém, que o cereal substitui a medicação de quem precisa.



E lembre-se de que outros alimentos fornecem as mesmas fibras protetoras. Entre eles:

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Leguminosas (que incluem feijão, lentilha e grão-de-bico, por exemplo)

Cevada

Psyllium

Sementes (linhaça e chia)

Leaginosas

Frutas como maçã e cítricos

Vegetais como brócolis e cenoura

“O efeito é mais consistente quando esses alimentos são combinados em um padrão alimentar global saudável, e não consumidos de forma isolada”, enfatiza o médico.

