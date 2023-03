Consumo regular de aveia retarda processo inflamatório no corpo, diz estudo

Nesse contexto, fala-se muito sobre idade biológica e é ela que determina o ritmo do envelhecimento (aceleração ou desaceleração). Ou seja, um indivíduo pode ter sua idade biológica menor ou maior que sua idade cronológica, dependendo de como estão seus índices de saúde.







Um desses índices, e que foi analisado nesse estudo, é denominado Inflammatory Age. O iAge ou “idade inflamatória” tem como base biomarcadores de proteínas imunes no sangue e ajuda a predizer o maior risco de doenças e de morte por diversas causas, além de fragilidade, declínio imunológico e envelhecimento cardiovascular prematuro.





Redução da idade inflamatória e do colesterol O consumo de β-Glucanas da aveia reduziu a idade inflamatória em média 1,46 ano nos participantes do estudo. E houve redução ainda maior nos participantes que apresentavam níveis mais altos de Neste estudo clínico, comparou-se os biomarcadores de risco de doença cardiovascular em 191 indivíduos saudáveis (entre 12 e 65 anos) com níveis de colesterol LDL moderados a elevados, divididos entre aqueles que consumiram 3g de β-Glucanas da aveia em comparação com o grupo controle, que consumiu arroz entre 2 e 4 semanas.O consumo de β-Glucanas da aveia reduziu a idade inflamatória em média 1,46 ano nos participantes do estudo. E houve redução ainda maior nos participantes que apresentavam níveis mais altos de colesterol LDL





“Sabemos que, aliada a uma alimentação equilibrada e à prática de atividades físicas, o consumo da aveia é benéfico para a saúde em diversos aspectos. Além de ajudar a manter o coração saudável, o supergrão oferece energia para a rotina diária e ainda melhora a digestão por ser fonte de fibras. O estudo vem de encontro com todos esses atributos e aponta que a aveia ajuda a reduzir a inflamação crônica relacionada à idade em indivíduos com risco de doença cardiovascular”, explica Juliana Peccin, gerente sênior de Nutrição LATAM Sul Alimentos e Bebidas na PepsiCo.





“QUAKER tem o compromisso com os seus consumidores de incentivar a busca por qualidade de vida com uma alimentação mais equilibrada. Por isso, tentamos sempre levar ao público diversas opções de receitas com aveia que podemos utilizar no cotidiano”, completa Carolina Frydman, gerente sênior da empresa.