Colesterol alto é uma ameaça silenciosa ao coração e às artérias

O colesterol alto é uma das principais ameaças à saúde vascular. Mesmo sem causar sintomas, ele pode provocar danos graves e irreversíveis ao sistema circulatório, levando a infartos, derrames e outras complicações. Segundo estimativas, mais de 40% dos brasileiros têm colesterol elevado, mas metade dessas pessoas não sabe, já que a condição é silenciosa.

A Pesquisa Nacional de Saúde (IBGE 2020) mostra que um em cada cinco brasileiros nunca realizou um exame para detectar o problema. O alerta ganhou destaque na última sexta-feira (8/8), Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol.

O impacto é preocupante: o colesterol alto está relacionado a mais de 300 mil infartos e cerca de 100 mil AVCs isquêmicos por ano, segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O cirurgião vascular Marcelo José de Almeida, membro da Comissão de Aneurismas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP), explica que o colesterol alto, especialmente o tipo LDL, se acumula nas paredes das artérias, formando placas de gordura. “Com o tempo, essas placas estreitam e endurecem as artérias, processo chamado aterosclerose, que dificulta o fluxo de sangue e pode causar infarto ou AVC”, alerta o especialista.

Segundo ele, o LDL elevado também aumenta a inflamação nas artérias, principalmente quando há hipertensão. “Há inúmeras pesquisas comprovando que a redução do colesterol ‘ruim’ traz benefícios significativos na prevenção de doenças vasculares. Uma grande pesquisa, com 170 mil pessoas, comprovou que quanto maior a redução do LDL com o uso de estatinas, maior a proteção contra essas doenças”, explica. “Também Cumpre ressaltar que a adoção de hábitos saudáveis é fundamental para manter a saúde e envelhecer com qualidade de vida”, reforça o médico.



Quais são os sinais de alerta?



O colesterol alto raramente apresenta sinais clínicos, sendo conhecido como o “assassino silencioso”, pois a maioria dos pacientes não sente sintomas. A única forma de identificar o risco é por meio de exames de sangue regulares.

Entre as complicações mais comuns estão infarto do miocárdio, AVC, doença arterial periférica e angina. Alguns grupos precisam redobrar a atenção, como pessoas com histórico familiar de colesterol alto ou doenças cardiovasculares, diabéticos, hipertensos, fumantes, idosos, homens acima de 45 anos e mulheres após a menopausa.

Quando há histórico familiar de colesterol alto por causa de uma condição genética, chamada hipercolesterolemia familiar, os médicos recomendam que o exame de colesterol seja feito a partir dos dez anos de idade, para que o problema seja identificado e tratado o quanto antes.

Como funciona o diagnóstico, prevenção e recuperação?

O controle do colesterol começa pelo perfil lipídico, exame de sangue que mede colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos. Em casos selecionados, exames como ultrassom de carótidas com Doppler, índice tornozelo-braço e angiotomografia de coronárias ajudam a avaliar os efeitos da aterosclerose.

A prevenção passa por mudanças no estilo de vida, com refeições repletas de fibras, frutas, vegetais e grãos integrais, prática de pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, abandono do tabagismo e cuidados com o sono e o estresse.

Segundo Marcelo, uma alimentação do tipo mediterrânea, rica em frutas, verduras e peixes, combinada a exercícios diários e prazerosos, oferece grande benefício à saúde vascular. “Escolher uma atividade física que você goste ajuda a manter a qualidade de vida e o prazer em viver”, reforça.

“Antes de pensarmos em medicações, é importante adquirir hábitos saudáveis. Mas, em muitos casos, o uso de estatinas e outros tratamentos é fundamental para reduzir o LDL e até estabilizar ou reverter placas de gordura nas artérias”, informa o especialista, lembrando que o estudo REVERSAL (JAMA, 2004) mostrou que estatinas de alta potência podem interromper a progressão da aterosclerose.

“Colesterol alto não dá sinais, mas pode deixar marcas graves na sua vida. Previna-se com exames simples, hábitos saudáveis e acompanhamento médico. Sua saúde vascular agradece.”

