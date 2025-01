Cansaço nas pernas? 5 causas do problema que precisa ser investigado

Todo mundo já sentiu cansaço nas pernas por fadiga, longo período em uma mesma posição ou por qualquer outro motivo. No entanto, quando essa dor é frequente, isso precisa ser avaliado por um médico, segundo a cirurgiã vascular Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. “Se o cansaço é algo mais rotineiro, ele pode significar um problema de saúde, com quadros circulatórios ou outras condições médicas específicas, por isso ele precisa ser avaliado”, explica. Abaixo, a médica explica 5 causas do problema:



Doença arterial periférica

Quando as pernas doem ao caminhar, principalmente quando se trata de pouca distância, pode ser sinal de doença arterial periférica (DAP). “A doença arterial periférica prejudica a circulação do sangue e provoca, entre outras coisas, dor na hora de caminhar. Na maior parte das vezes, a obstrução ocorre quando há acúmulo de placas de gordura e perda de flexibilidade nas paredes dos vasos sanguíneos arteriais, responsáveis por levar o sangue para nutrir as extremidades como braços e pernas, sendo mais comuns nos membros inferiores”, explica a médica.

A doença apresenta uma prevalência de 10 a 25% na população acima de 55 anos, aumentando a incidência progressivamente de acordo com a idade. Cerca de 70 a 80% dos portadores são assintomáticos, fato que pode retardar ou dificultar o diagnóstico precoce, fundamental para o início do tratamento o mais rápido possível, melhorando as chances de um tratamento eficiente. O quadro, segundo Aline, sinaliza que há algo de errado com outros vasos do corpo. “Indivíduos com DAP correm risco 60% maior de entupimentos nas artérias que irrigam o cérebro e o coração, trazendo perigo de infarto e AVC”, alerta.

Os sinais principais que devem atenção são: fadiga e fisgadas na perna, principalmente na panturrilha; sensação de cãibra ao caminhar ou se exercitar; perda de pelos nas pernas; unhas dos pés enfraquecidas; coloração esbranquiçada dos membros inferiores e infecções recorrentes nos pés. “Nos casos mais avançados pode ocorrer impotência sexual, dor nas pernas mesmo em repouso, redução da temperatura dos membros inferiores, formigamentos e eventual aparecimento de feridas ou gangrena nos pés pela condição de extrema falta de circulação”, completa.

Quanto ao tratamento, segundo a Aline, o primeiro passo é eliminar ou reduzir ao máximo os agentes que causam a obstrução. Não há medicamentos específicos, mas o médico pode prescrever anticoagulantes para tentar melhorar a perfusão sanguínea. O exercício físico também faz parte do tratamento, pois estimula a circulação colateral, porém, deve ser feito com orientação especializada de um profissional de educação física.

Condições vasculares

Lipedema, trombose e varizes podem resultar em cansaço nas pernas. “A sensação de peso e cansaço nas pernas é comum nessas condições vasculares por algumas causas distintas.

No caso do lipedema, o depósito de gordura desproporcional e altamente inflamatória nas pernas causa nódulos e dor ao toque, com sensação de peso também pela dificuldade do retorno venoso. Já na trombose, um coágulo se forma e causa dor e inchaço na perna afetada. No caso das varizes, a sensação de cansaço é geralmente sentida ao final do dia e ocorre pela dificuldade do sangue retornar ao coração. Esse acúmulo confere a sensação de peso e pernas cansadas”, diz Aline.

“Todas essas condições precisam ser diagnosticadas e acompanhadas pelo cirurgião vascular, que poderá indicar o tratamento mais adequado”, completa.

Mialgia pós-treino

Existem vários tipos de dores musculares (mialgia) e o mais comum é que ela aconteça após algum tipo de esforço físico, nesse caso dos músculos da perna. “A dor do pós-treino é sentida durante ou após a execução do exercício, até 24h depois, e pode se manifestar com dificuldade de extensão e flexão dos músculos da perna, fadiga e câimbras. Essa dor muscular pós-treino acontece pelo acúmulo do ácido lático nos músculos ou pode estar associada a microlesões nos músculos. É geralmente autoresolutiva, quando ocorre o descanso necessário. Mas, se esse tipo de dor for frequente, o mais indicado é procurar um médico para verificar alguma alteração circulatória ou musculoesquelética importante ou dosar o volume de treino”, completa a médica.

Sedentarismo

Uma das causas do cansaço nos membros inferiores é a falta de atividade física. “O sedentarismo é o nosso novo cigarro. O ser humano foi desenhado para estar em movimento e o imobilismo está relacionado a várias doenças, dentre elas a trombose. É importante manter um dia ativo, independentemente da prática de exercícios físicos. Praticar uma hora de exercícios por dia é bom, mas se você fica sentado todo o restante do tempo, isso continua sendo perigoso”, alerta. A dor, nesse caso, tem relação com a fraqueza muscular e a diminuição da circulação, conforme a cirurgiã vascular.



Artrite e artrose

Ambas as condições podem afetar a mobilidade. “A artrite é uma inflamação das articulações, enquanto a artrose é uma condição degenerativa que resulta do desgaste da cartilagem nas articulações. Ambas podem causar dor e limitação de movimento, com consequente cansaço nos membros inferiores, mas suas causas subjacentes são diferentes. Ou seja, a osteoartrite é um tipo específico de artrite que está relacionada ao desgaste da cartilagem das articulações”, explica o ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva Marcos Cortelazo.

Por fim, Aline destaca que existem outras causas para o cansaço nas pernas, como neuropatias e até anemia. “No geral, bons hábitos de vida são importantes para diminuir a sensação de cansaço nas pernas. Atividade física, boa alimentação e, em alguns casos, uso de meias elástica orientadas pelo médico cirurgião vascular são dicas importantes”, orienta.

