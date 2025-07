Dia do Homem: a importância de cuidar da saúde vascular antes dos sinais

Problemas circulatórios como varizes, trombose, aneurismas e obstruções arteriais afetam milhares de homens brasileiros, muitas vezes de forma silenciosa. No Dia do Homem, lembrado nesta terça-feira (15/7), a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional São Paulo (SBACV-SP) reforça a importância do diagnóstico precoce e da prevenção de doenças vasculares com o objetivo de evitar complicações graves.

O cirurgião vascular Régis Campos Marques, diretor da Seccional da SBACV-SP no Vale do Paraíba, afirma que, infelizmente, os homens ainda procuram menos os serviços de saúde e tendem a minimizar os sintomas, o que leva ao diagnóstico tardio e agrava muito a situação.

Entre os problemas vasculares mais comuns estão a doença arterial obstrutiva periférica (DAOP), as varizes, a trombose venosa profunda (TVP), os aneurismas de aorta abdominal e a doença carotídea que pode provocar o AVC. Essas condições estão fortemente associadas a fatores como tabagismo, hipertensão, colesterol alto e histórico familiar.

Segundo Régis, a DAOP afeta aproximadamente 15% das pessoas acima de 55 anos, com predominância entre os homens, especialmente os fumantes. Já os aneurismas de aorta abdominal são até cinco vezes mais frequentes no público masculino, principalmente após os 65 anos. E apesar de as varizes serem mais comuns nas mulheres, muitos homens também apresentam o problema em estágio avançado pela falta de tratamento. Já a trombose venosa profunda, por sua vez, costuma surgir mais tardiamente nos homens e pode causar embolia pulmonar.

Sinais ignorados e estilo de vida

Os principais sintomas que indicam má circulação são dor ou cansaço nas pernas ao caminhar (que melhora com o repouso), inchaço nos tornozelos, pele fria ou arroxeada, feridas que demoram a cicatrizar e veias visíveis e doloridas. “Muitos homens ignoram esses sinais, que também incluem fadiga nas pernas, inchaço leve e até mesmo disfunção erétil, que pode significar um sintoma precoce de doença arterial. O problema é que o desconforto gerado por esses sintomas geralmente só aparece em estágios mais avançados, o que atrasa o diagnóstico e, consequentemente, dificulta o tratamento”, alerta o médico.

A presença de fatores como tabagismo, hipertensão, diabetes, obesidade abdominal, sedentarismo e profissões que exigem longos períodos na mesma posição, seja sentado ou em pé, aumentam o risco de desenvolver doenças vasculares. Além disso, Régis enfatiza que o estilo de vida moderno também traz consequências diretas ao sistema circulatório. “Alimentação inadequada, estresse, pouco sono e falta de atividade física têm contribuído para o aumento significativo dos casos. A urbanização trouxe comodidade, mas também um afastamento considerável de hábitos saudáveis”, reforça.

A preocupação, conforme explica Régis, é que a probabilidade de adquirir algum problema vascular aumenta com a idade. Portanto, é fundamental que o público masculino sem fatores de risco inicie o acompanhamento vascular a partir dos 50 anos, com checape a cada dois anos. Para quem possui histórico familiar, diabetes ou é fumante, o ideal é procurar um especialista entre os 40 e 45 anos, com consultas anuais. Mas, se em qualquer idade surgir sintomas como dor nas pernas, inchaço ou veias salientes, a avaliação médica deve ser feita imediatamente.

Prevenção, diagnóstico e tratamento

Atitudes simples ajudam a preservar a saúde vascular. Evitar o tabagismo é o passo mais importante. Também é fundamental manter uma rotina ativa, boa hidratação e controle do estresse. A prática regular de exercícios, como caminhada, natação, ciclismo ou musculação leve, melhora o fluxo sanguíneo, fortalece as paredes vasculares, reduz o colesterol ruim e ajuda a controlar a pressão arterial. O ideal são atividades aeróbicas de 30 a 40 minutos, cinco vezes por semana.

A alimentação tem papel crucial. A dieta mediterrânea é uma excelente aliada da saúde vascular. Frutas vermelhas, castanhas, azeite de oliva, peixes ricos em ômega-3, vegetais verde-escuros e cereais integrais ajudam na prevenção. Já alimentos ultraprocessados, embutidos e refrigerantes devem ser evitados.

O cirurgião vascular destaca ainda os exames preventivos, como ultrassonografia Doppler, índice tornozelo-braço (ITB), angiotomografia ou angiorressonância, que ajudam a detectar problemas antes mesmo dos sintomas. “Hoje, temos tratamentos muito eficazes, desde o controle clínico com medicações específicas até procedimentos minimamente invasivos, como as angioplastias. A cirurgia aberta só é indicada em casos mais avançados, como aneurismas grandes ou obstruções completas”, explica.

Para Régis, o Dia do Homem é uma oportunidade de promover reflexão, cuidado e mudança de atitude. “Essas datas são fundamentais para chamar atenção a temas que os homens tradicionalmente evitam, como autocuidado e prevenção. É um momento importante para estimular o diálogo, campanhas de rastreamento e mudança cultural. Cuidar da saúde não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência e responsabilidade. A saúde vascular é silenciosa até que algo grave aconteça. Por isso, prevenir é sempre a melhor opção. Bastam pequenas atitudes diárias para evitar grandes complicações no futuro. Sua circulação agradece, e sua vida também.”

