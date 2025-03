Trombose é cada vez mais comum e pode ser fatal

A atenção com a saúde vascular não é considerada como deveria e, esse descaso, muitas vezes, pode ser fatal. O número de brasileiros internados com trombose cresce e os médicos alertam para as consequências e riscos dessa condição.

O cirurgião vascular membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) e coordenador de Cirurgia Vascular do Hospital Biocor, Josualdo Euzébio Silva, explica que a trombose venosa profunda é decorrente da formação de um coágulo de sangue nas veias. Normalmente, o problema surge nos membros inferiores, uma vez que a circulação sanguínea é mais lenta nessa região, pois precisa se esforçar para lutar contra a gravidade e retornar ao coração. Contudo, é importante lembrar que acomete outras áreas do corpo, como os braços.

Ele alerta que uma das maiores preocupações em relação à essa doença está no caráter silencioso, sobretudo, no início. Após uma evolução, as pessoas podem sentir alguma alteração, como dores, principalmente ao caminhar, inchaço, alteração na cor, temperatura e textura da pele.

Segundo o médico, o problema surge normalmente nos membros inferiores, mas acomete outras áreas do corpo Arquivo pessoal

Os sintomas indicam a necessidade de um atendimento especializado para evitar maiores danos, como a embolia pulmonar. Trata-se do principal risco da trombose e acontece quando o trombo se desprende do local de origem e circula pelas veias até o pulmão, provocando problemas, como bloqueios com falta de oxigenação adequada e os primeiros e alarmantes sintomas são uma iminente dor no peito, falta de ar, tosse seca ou com a presença de sangue, alterações nos batimentos cardíacos, sudorese, tontura e até desmaios. A demora para procurar ajuda pode ser fatal.

Existem diferentes fatores de risco influenciadores da trombose, entre eles, a idade avançada, o sedentarismo, obesidade, a genética, o consumo de álcool, o hábito de fumar e longos procedimentos hospitalares que, além de serem invasivos, envolvem a necessidade de repouso.



As mulheres ainda possuem dois motivos extras: a gravidez e os anticoncepcionais. Os hormônios são essenciais para o corpo, porém, o excesso é prejudicial e, neste caso, eleva o risco para a formação dos trombos.

Um caso recente nos Estados Unidos envolveu uma jovem de 22 anos, diagnosticada com um grande coágulo, após ter iniciado o consumo do medicamento para evitar a gradivez. Ela estava sentindo muitas dores e notou o aparecimento de uma mancha vermelha na perna, o coágulo estava próximo a uma veia importante, que poderia levá-lo ao pulmão.

Os motivos apenas reforçam a importância de manter consultas regulares com um cirurgião vascular. Ele analisa o histórico familiar, faz exames físicos e, se necessário, solicitará outros exames. As pessoas devem aproveitar o momento para esclarecer dúvidas, sobre, por exemplo, o uso dos anticoncepcionais e, até mesmo, as meias de compressão, importantes auxiliares na adequada circulação sanguínea.

Segundo Josualdo, outras atividades, como viagens, requerem ainda mais atenção e necessidade de uma consulta. Passar muito tempo sentado, em locais apertados, contribui para o surgimento da “trombose do viajante”, por isso, é essencial saber as condições da saúde vascular, ter uma indicação de meias de compressão de nível adequado e seguir as recomendações, como evitar roupas e calçados apertados, assim como fazer pausas para levantar, caminhar e praticar alguns exercícios para melhorar a circulação, mesmo enquanto sentado.

O tratamento mais comum de trombose é feito com uso de medicamentos para dissolver os coágulos, porém, em casos graves, as cirurgias para controle podem ser realizadas, propiciando melhor qualidade de vida com intervenção de segurança”, afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia