Para o cirurgião vascular e membro da SBAVC, Márcio Steinbruch, é altamente recomendável que as pessoas que passam muito tempo sentadas em casa ou no trabalho, separem uma hora do dia para a prática de exercícios físicos."Quanto mais tempo ficar com as pernas paradas, maior será o risco da formação de um coágulo nas veias . Os exercícios físicos, mesmo que caseiros, farão com que o fluxo sanguíneo nas pernas seja maior, assim, o risco de um coágulo aparecer diminui bastante”, alerta o cirurgião vascular.