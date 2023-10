683

Quadro clínico se caracteriza por algia em membros inferiores à noite, podendo ser intensa a ponto de acordar a criança Freepik

Chegou a hora de dormir e ao deitar a criança se queixa de um incômodo nas pernas? Isso pode ser "dor de crescimento". A condição acomete de 10% a 20% das crianças, segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e deve ser diferenciada de outras causas presentes em doenças mais sérias.



Para a ortopedista do Grupo Prontobaby, Carla de Oliveira Alves Puell, embora não exista comprovação científica de que o crescimento provoque esse sintoma, o quadro clínico se caracteriza por algia em membros inferiores à noite, podendo ser intensa a ponto de acordar a criança.





"Normalmente surge dos três aos sete anos de idade, e pode estar relacionada ao período de maior desvio de eixo fisiológico dos membros inferiores do desenvolvimento. As atividades realizadas ao longo do dia sobrecarregam a musculatura e se manifestam no período noturno", comenta a médica.Segundo a SBP, as crises podem acometer ambos os sexos e estão mais relacionadas ao biotipo e as atividades físicas diárias. Em 80% dos casos é localizada na parte anterior das coxas, canelas, panturrilhas e atrás dos joelhos, sendo raro o envolvimento dos membros superiores.De acordo com a ortopedista, o tratamento para amenizá-la pode ser massagem e calor local, por ter origem muscular. "Se essas medidas não forem suficientes, vale utilizar analgésicos, com orientação médica", sinaliza.Para os pais que se questionam se o problema pode ser confundido com outra doença, a especialista é categórica ao falar que qualquer queixa deve ser investigada em conjunto a diferentes sintomas que possam estar presentes."A dor do crescimento não é incapacitante e nem tem sinais associados. Caso o paciente apresente febre, edema, equimose, hematoma, limitação de movimento, deve haver uma investigação clínica e laboratorial de processos infecciosos ou lesões tumorais", recomenda.A SBP esclarece que o grau de ansiedade será reduzido quando a família compreender e aceitar que as dores são benignas e desaparecerão até o fim da infância.