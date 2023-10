683

Sob os humores do fenômeno El Niño, nem tudo são flores na primavera. Em meio às altas temperaturas da estação, o organismo se ressente como um todo, mas os grandes impactos da exposição ao sol recaem sobre a pele. Cuidados redobrados, como a aplicação diária e sistemática de filtros solares, são fundamentais. E à medida que as mudanças climáticas se intensificam, a demanda do mercado por proteção cada vez mais eficaz também cresce. Um produto gerado pela necessidade de bloquear os nocivos raios UVA e UVB, aos quais o brasileiro se expõe diariamente, o filtro solar facial FPS 125 “é o maior fator de proteção solar disponível no Brasil”, atesta Lucas Portilho, especialista em ciências médicas pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e responsável pela inovação.









Farmacêutico com 20 anos de experiência em proteção solar e vários estudos publicados sobre o tema, Lucas Portilho desenvolveu o filtro para aplicação facial com FPS 125 a partir de hábitos comuns entre os brasileiros. “Uma pesquisa publicada pelo British Journal of Dermatology demonstra que os protetores faciais nunca são aplicados na quantidade correta. No Brasil ocorre a mesma coisa, e mesmo com campanhas intensas a população não usa corretamente o filtro solar”, observa.

Proteção para melasmas e manchas escuras

Em formato de bastão, o filtro solar facial FPS 125 é especialmente indicado para peles muito sensíveis e para prevenção contra melasma, manchas escuras, em tons amarronzados, que aparecem com prevalência na testa, bochecha, no queixo e nariz. O produto sobre a pele tem duração de 18 horas, “ou seja, basta usar uma vez para ter proteção durante todo o dia”, garante Portilho, que acrescenta: “A formulação não sai facilmente com água, como nos protetores normais, e é muito indicada para a área dos olhos, onde há maior transpiração e lacrimejamento.”

O fator de proteção solar 125, segundo o pesquisador, é eficaz para bloquear a radiação UVB, que causa as incômodas queimaduras solares. Mas o produto também oferece proteção de 42% contra os raios UVA, que atravessam vidros e janelas e penetram profundamente na pele, chegando à derme onde estão as fibras de colágeno e elastina: “Os radicais livres gerados por esta radiação promovem a degradação destas fibras e causam fotoenvelhecimento, rugas, linhas de expressão, flacidez e manchas.” O farmacêutico atenta ainda para riscos aumentados de câncer de pele.

Barreira à luz azul

Além de proteger contra a luz visível do sol e de outras fontes, como lâmpadas, o produto desenvolvido por Portilho oferece uma barreira à luz azul, proveniente de aparelhos de TV, jogos eletrônicos, celulares, tablets e telas de computadores: “Nestes casos, a proteção é de 77% e contribui para retardar o estresse oxidativo, que leva ao envelhecimento precoce da pele”, explica o farmacêutico.





O filtro solar FPS 125 é destinado a farmácias de manipulação: “O produto é encontrado, por enquanto, em Campinas, mas temos a perspectiva de oferecê-lo em todo o Brasil, especialmente quando antevemos uma situação no verão ainda mais preocupante, a depender das previsões dos institutos de meteorologia”, destaca Lucas Portilho.