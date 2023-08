683

Profissionais desempenham um papel fundamental ao fornecer informações personalizadas para uma alimentação balanceada e nutritiva Freepik

Uma pesquisa realizada pela WW, em parceria com o Instituto Kantar, mostrou que o Brasil está em busca da saúde e bem-estar durante o ano de 2023. Ao todo, a pesquisa ouviu 14.506 pessoas de 15 países, entre 18 e 69 anos. O estudo tinha como objetivo compreender os costumes e maneiras da sociedade em relação aos hábitos saudáveis. Segundo o levantamento, 91% dos brasileiros estão interessados em melhorar ou manter a saúde e o bem-estar. Em um cenário em que a conscientização sobre hábitos alimentares saudáveis ganha cada vez mais relevância, o Dia do Nutricionista, celebrado nesta quinta-feira (31/8), ressalta a importância desse profissional na saúde e no bem-estar dos brasileiros e como ele pode ser um aliado em tratamentos em diversas áreas da medicina.





Com aproximadamente 159 mil profissionais atuando no país, de acordo com dados do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), esses especialistas desempenham um papel fundamental ao fornecer informações personalizadas para uma alimentação balanceada e nutritiva, contribuindo para prevenção e o tratamento de doenças. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a nutrição tem o conceito de consumo de alimentos em relação as necessidades do organismo, que ingerida de forma adequada é primordial para uma boa saúde. Sem alimentos nutritivos, perdemos a capacidade de aprender, nos proteger contra doenças e ter uma vida produtiva. Muitas doenças estão relacionadas a má alimentação - a falta de vitaminas e minerais altera o desenvolvimento mental e físico, reduz a imunidade, aumenta a vulnerabilidade a doenças, entre outros.Para a nutricionista Marianne Fazzi, que também é professora e mentora de outros profissionais dessa categoria, a nutrição pode atuar como uma aliada em diversas áreas, da obstetrícia à geriatria.os bebês necessitam somente de leite materno até os seis primeiros meses de vida. Após esse período, os pediatras costumam recomendar a introdução alimentar, com a inserção de alimentos de forma gradual na dieta do bebê. Nesse momento da vida da criança, é importante ter o acompanhamento de um nutricionista, em paralelo ao pediatra, para que o profissional possa auxiliar a família com refeições que garantam todos os grupos alimentares importantes para o desenvolvimento dos bebês. "Passar uma alimentação correta para os bebês podem triplicar o peso do nascimento ainda no primeiro ano de vida e forma bons hábitos alimentares que esse bebê levará para vida toda", explica Marianne Fazzi."o nutricionista esportivo é focado em ajudar os atletas nas performances de alto rendimento através da alimentação e de suplementação. A dieta prescrita por um profissional, além de ajudar no desempenho do esporte, auxilia na recuperação dos músculos. Outro fator que merece atenção nesse acompanhamento é a hidratação . Com a orientação de um nutricionista, o atleta saberá repor, de forma adequada, todo líquido que ele perde com os exercícios" conta Fazzi.na terceira idade é muito importante ter uma alimentação saudável, seja para manter a rotina ou para evitar doenças. Nessa idade é comum que alguns problemas surjam como: doenças respiratórias, na visão e audição, desgaste ósseo, cardiovasculares, entre outros. "Na maioria dos casos a prevenção pode ser feita através dos hábitos saudáveis. Muitas pessoas buscam esses hábitos após descobrir uma doença, mas é preciso se alimentar bem desde o início da vida para se precaver dessas doenças que costumam aparecer na terceira idade" ressalta a nutricionista.cerca de 15% da população feminina no Brasil possuem endometriose , de acordo com a OMS. Ter uma alimentação saudável fortalece o sistema imunológico, que é o maior responsável por combater qualquer doença, incluindo a endometriose, que é um processo inflamatório. "A alimentação será sempre a nossa melhor maneira de prevenir qualquer doença e melhorar a nossa qualidade de vida. Às mulheres que possuem endometriose, recomendo que procure um nutricionista para que esse profissional possa te passar um cardápio correto, de acordo com a sua idade para que você possa ingerir as substâncias corretas", ensina a profissional.ainda não se sabe o motivo que causa as doenças autoimunes , mas geralmente acontece quando os anticorpos atacam as próprias células do corpo. Essas doenças podem ser desencadeadas por bactérias, vírus, estresse, medicamentos e toxinas. Dentre essas doenças estão a tireoide, celíaca, doença de crohn, lúpus, artrite reumatoide, psoríase, vitiligo, entre outras. "Para quem possui alguma dessas doenças, é de extrema importância que seja acompanhado por um nutricionista especializado nessa área, que fará uma análise para cada caso e avaliar quais os nutrientes é preciso repor. Como sempre digo, uma alimentação balanceada está ligada diretamente a uma boa qualidade de vida", declara Marianne Fazzi.as pessoas que estão pensando em fazer essa cirurgia já deve procurar um nutricionista, pois antes da operação é necessário iniciar uma dieta. Até janeiro deste ano, 60 mil pessoas já realizaram a bariátrica no Brasil. "É fundamental o acompanhamento de um nutricionista para as pessoas que reduziram o estômago, já que após 24 horas da cirurgia é necessário que a alimentação seja liquida. A alimentação para as pessoas com essa cirurgia precisa passar por etapas. Somente um nutricionista especializado em bariátrica pode fazer o cardápio possível para nutrir qualquer deficiência nutricional que possa surgir", alerta Fazzi.