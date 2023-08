683

Conversas não devem ser adiadas, mas abordadas de maneira aberta e honesta desde o início Unsplash

Viver um relacionamento pleno e saudável envolve mais do que apenas amor e comprometimento. A capacidade de manter a individualidade e a liberdade dentro do casamento é uma questão fundamental que muitas vezes é negligenciada. Para lançar luz sobre esse tema importante, a Casa de Apoio Espiritual Henri Fesa compartilha insights sobre como ter liberdade no relacionamento pode enriquecer a vida a dois.





O médium especialista em relacionamentos Henri Fesa enfatiza que a liberdade no casamento não significa ausência de compromisso, mas, sim, a habilidade de ser você mesmo, manter interesses e espaço pessoal, enquanto cultiva um relacionamento forte. "É crucial entender que a liberdade no casamento não é uma ameaça, mas um alicerce. Quando ambos se sentem livres para serem autênticos, isso fortalece os laços e promove relações saudáveis", explica Fesa.Muitas vezes, casais enfrentam desafios de comunicação devido à falta de discussões sobre liberdade e individualidade desde o início do relacionamento.Henri Fesa sugere que essas conversas não devem ser adiadas, mas abordadas de maneira aberta e honesta desde o início. "Conversar sobre liberdade no relacionamento desde o começo pode evitar mal entendidos futuros e construir uma base sólida para um amor duradouro", diz.reserve tempo regularmente para um encontro individual consigo mesmo. Saia sozinho para explorar um novo local na cidade, caminhar ou simplesmente para refletir. Essa prática não apenas fortalece a autoestima , mas também enriquece a vida a dois, permitindo que os parceiros compartilhem experiências e histórias únicas. É uma oportunidade para se reconectar consigo mesmo, recarregar energias e manter a mente fresca para o relacionamento.ao invés de apenas ouvir (ou ouvir para responder), pratique a escuta empática , colocando-se no lugar do parceiro. Isso não só fortalece a compreensão mútua, mas também aprofunda a conexão emocional do casal, uma vez que você deixa a pessoa externar seus sentimentos sem interferências ou opiniões que vão causar discussões.encoraje e apoie as paixões individuais do parceiro. Ter interesses próprios não diminui o amor compartilhado - na verdade, o enriquece. Permitir que o parceiro se dedique às suas paixões pessoais demonstra respeito pela individualidade e fortalece o senso de liberdade dentro do relacionamento.