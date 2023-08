683

"Parece que eu estou com dois jatos de ar condicionado, de tanto que respiro bem", disse a atriz Reprodução/Internet

Entre os muitos acontecimentos de sua vida que costuma compartilhar nas redes sociais, a atriz Giovanna Ewbank foi novamente à internet contar sobre a cirurgia no nariz à qual foi submetida. Um pouco além de estética. Pelo YouTube, relatou como foi a preparação e pós-operatório sobre o procedimento para corrigir um desvio de septo.





"Eu sentia que tinha pouco ar entrando, e isso me causava ansiedade, me faltava o ar real e eu tinha uma crise. Essa foi a minha maior motivação, cuidar da minha saúde e do meu mental", declarou no vídeo, revelando que também realizou uma reparação estética no nariz para deixá-lo mais fino.A atriz diz que, sobre esse aspecto, era algo difícil de perceber, mas que para ela fazia diferença. "Vocês não viam esse gordinho que me incomodava, principalmente nas fotos. Eu fazia um Photoshop nessa região e vida que segue. Amo meu nariz e continuo com nariz grande", contou na publicação.Giovanna não teve quadro de dor com a cirurgia, mas não conseguir respirar foi motivo de agonia. Foram alguns dias respirando pela boca e com a boca seca. "Depois desses dias, a gente começa a falar: 'Meu Deus, ainda bem que eu fiz!'. Parece que eu estou com dois jatos de ar condicionado, de tanto que respiro bem. Mas agora, respirando bem e com nariz mais bonito... sorry. Eu vou ficar um nojo", postou.