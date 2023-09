683

O uso do protetor solar deve ser diário, mesmo quando não se está exposto diretamente ao sol Elsa Olofsson/Unsplash





Todos sabem que o uso do protetor solar deve ser diário, pois, mesmo quando não estamos expostos diretamente ao sol, ainda podemos ser irradiados por uma grande quantidade de raios solares e, desta forma, sofrer as consequências a longo prazo, como o aparecimento de manchas, envelhecimento precoce e até mesmo câncer de pele.





Como funcionam os protetores solares em cápsula?

Segundo Maurizio Pupo, farmacêutico e professor especialista em cosmetologia, o protetor solar em cápsula é composto por grandes quantidades de antioxidantes e, estes, devido a sua composição na fórmula, conseguem chegar a diversas estruturas e órgãos do corpo humano, dentre eles, a pele. “Estes se depositam sobre a pele e esse acúmulo de antioxidantes é capaz de proteger contra os danos causados pela radiação solar, o que envolve os radicais livres”, explica.

“Radicais livres são espécies instáveis, isto é, com menos quantidade de elétrons, e são extremamente reativos, o que leva estas moléculas a ‘atacarem’ outras saudáveis, causando diversos prejuízos na saúde do organismo e na pele em si, levando ao envelhecimento precoce, aparecimento de manchas, rugas profundas, entre outros”, detalha Maurizio Pupo.





O farmacêutico ainda explica que o maior estímulo para a formação de radicais livres é a exposição solar sem proteção adequada, trazendo prejuízos a longo prazo (além de estéticos) graves para a saúde, como o câncer de pele, e é por isso que o ideal é o uso de protetores solares de qualidade, seguindo o modo de uso e reaplicação de cada um.

Proteção extra para a pele

“O uso de protetores solares em cápsula garante uma proteção extra para a pele, pois, como são compostos de grandes quantidades de antioxidantes, levam a combater de frente os radicais livres e os malefícios que eles trazem. Como resultado, obtemos uma pele protegida, mais iluminada e radiante”, ressalta o farmacêutico.

Porém, é importante reforçar é que o uso das cápsulas não dispensa o uso do protetor solar tradicional. “Os protetores solares de uso tópico são formulados com uma diversidade de filtros que protegem a pele por meio da absorção e/ou reflexão dos raios solares, protegendo a pele diretamente”, diz Maurizio Pupo.

Composição dos protetores solares em cápsula

Maurizio Pupo explica que os protetores solares em cápsula funcionam, basicamente, como suplementos alimentares que possuem propriedades antioxidantes e, entre seus principais componentes, encontramos:

Luteína: Folhas escuras e gema de ovo: A luteína é um carotenoide da classe das xantofilas, presente nas folhas escuras, como couve e espinafre, e na gema do ovo. Por ser antioxidante, diminui a formação de radicais livres após a irradiação UV, prevenindo o fotoenvelhecimento. Pesquisas realizadas em 2021, na Suíça, mostraram que a suplementação com luteína melhorou o tom geral e induziu o clareamento da pele. Os estudos contaram com a administração oral de 12 mg/dia de luteína por 12 semanas e comprovaram a atividade fotoprotetora desta após a irradiação. Indivíduos que possuem uma dieta rica em carotenoides, apresentam sensibilidade diminuída do eritema, isto é, estão mais protegidos contra a radiação e não sofrem tantas queimaduras solares.

Betacaroteno e Licopeno – Cenoura e tomate: O betacaroteno é um carotenoide muito conhecido por sua alta quantidade na cenoura e, também, quando associado à proteção solar. Como citado anteriormente, indivíduos que ingerem grandes quantidades de carotenóides não sofrem tantas queimaduras solares. Em um estudo britânico, 20 voluntárias ingeriram 55g de pasta de tomate, que contém em média 16 mg de licopeno, e foi notado que a indução de mediadores inflamatórios que causam danos na pele foi menor comparado ao grupo placebo.

Flavonoides – Cacau: O chocolate é rico em flavonóis, uma subclasse dos polifenóis, que são conhecidos por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Dados indicam que a ingestão de cacau com alto teor de flavonóis podem proteger contra a luz UV, além de aumentar a microcirculação da pele. Além disso, os antioxidantes presentes no cacau desempenham um papel maior na proteção contra a produção de radicais livres induzida pela UVA. O aumento do fluxo sanguíneo também é notado com o alto consumo de cacau e, este ato, leva ao aumento da produção de colágeno e elastina (proteínas estruturais que diminuem com o envelhecimento da pele).

Polifenóis – Óleo de oliva: A oliva é muito conhecida e usada na Europa e nos países mediterrâneos, sendo altamente comercializadas como suplementos dietéticos por sua capacidade antioxidante, com efeitos cardioprotetores e quimioprotetores, além de também serem utilizadas em distúrbios hepáticos, na obesidade e diabetes. A oleuropeína é a principal constituinte do óleo de oliva e apresenta atividades antioxidantes, anti-inflamatórias, antimicrobianas, antiviral, antiaterogênicas e anti-hipertensivas. Ela inibe o dano causado pela radiação UVB, enquanto o hidroxitirosol (outro constituinte do óleo de oliva) protege o DNA das células e inibe a resposta pró-inflamatória. Estudos apresentados em 2022, comprovam que a suplementação alimentar com oliva protege as células que produzem as proteínas da pele contra o estresse oxidativo induzido pelos raios solares.

Protetor solar em cápsula x protetor solar tradicional

“Como podemos ver, as substâncias presentes nos protetores solares em cápsula realmente são benéficas de forma geral para a saúde do corpo e da pele, além de contribuírem contra os malefícios do sol, mas, como citado anteriormente, é de extrema importância que o uso do protetor solar em cápsula não seja feito de forma isolada, sem a proteção externa, ou seja, do protetor solar tradicional, pois, além dos filtros presentes na formulação de um protetor tópico que protegem a pele de danos externos, um protetor solar tradicional (de qualidade) ainda oferece proteção contra os raios UVA, UVB, luz azul e luz invisível, tão presentes no nosso dia-a-dia”, explica Maurizio Pupo.

O farmacêutico ainda reforça que o protetor solar em cápsula deve ser utilizado somente com orientação profissional:“Como explicado, esse tipo de proteção é benéfico para a saúde da pele, mas de forma interna, fortalecendo o organismo e a pele para deixá-la mais saudável com o tempo. Mas fazer o uso de protetor solar em cápsula somente antes de ir à praia, por exemplo, sem aplicar um protetor tradicional, a pele sofrerá queimaduras e consequências negativas da mesma forma. Por isso, é de extrema importância não abrir mão do protetor solar tópico e fazer o uso do protetor solar em cápsula com a orientação de um nutricionista ou dermatologista".