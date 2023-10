683

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), entre janeiro de 2012 e maio de 2022, 425.404 brasileiros foram internados para tratamento da doença, sendo que 92% dos atendimentos ocorreram em caráter de urgência, apenas no Sistema Único de Saúde (SUS). Amanhã (13/10), é Dia Mundial da Trombose. A Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), instituiu a data em referência à data de nascimento do médico Rudolf Virchow, pioneiro na descrição da fisiopatologia da trombose. A doença multifatorial é caracterizada pela formação aguda de coágulos em veias, ela pode se desenvolver em qualquer parte do corpo, sendo mais comum nos membros inferiores.Segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), entre janeiro de 2012 e maio de 2022, 425.404 brasileiros foram internados para tratamento da doença, sendo que 92% dos atendimentos ocorreram em caráter de urgência, apenas no Sistema Único de Saúde (SUS).





O uso do contraceptivo foi a causa da trombose mesentérica – tromboembolismo na veia porta do intestino – que acometeu a gerente de comunicação, Elis Souza, de 40 anos, em 2021. Sem fatores preexistentes que poderiam ser a causa da patologia, o anticoncepcional foi identificado como causador do problema. “Foram dez dias de muitas dores abdominais e nas costas, após uma infecção intestinal, e três dias de internação no Hospital da Unimed-BH para obtermos o diagnóstico”, lembra.

Ainda em tratamento com uso de anticoagulantes, ela revela que está postergando uma cirurgia para retirada de hérnias decorrentes dos inchaços causados pela trombose por medo de desenvolver a doença em outras partes do corpo a partir da cirurgia. “Desenvolvi duas hérnias e não podia fazer a cirurgia. Hoje, já estou liberada, uma vez que posso ficar mais de dez dias sem tomar as medicações. No entanto, mesmo fazendo todo o tratamento e seguindo todas as recomendações médicas para prevenção de novos episódios, sinto medo de passar por tudo novamente”, desabafa.









De acordo com o angiologista e cirurgião vascular, médico cooperado da Unimed-BH, Eduardo Tomich, o uso de anticoncepcionais, sobretudo orais com estrógenos, aumenta em três a seis vezes o risco de trombose venosa. “Alterações sanguíneas como aumento de fatores de coagulação e diminuição de fatores protetores estariam relacionados com o aumento da incidência. Além disso, gestantes também apresentam um risco aumentado de trombose e, por isso, vale a pena discutir com o médico assistente sobre os riscos individuais e opções”, explica.