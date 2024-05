De janeiro de 2012 a agosto de 2023, mais de 489 mil brasileiros foram hospitalizados em decorrência da trombose venosa profunda (TVP). A média diária de internações de pacientes por causa da condição superou a marca de 165 pessoas, um recorde para o período analisado. Os dados são da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), a partir de informações do Ministério da Saúde, revelaram que, somente no ano passado.

Segundo Márcio Steinbruch, cirurgião vascular com especialização em cirurgia vascular e membro da SBACV, a trombose é caracterizada pela formação de coágulos no sangue, que dificulta a circulação sanguínea. “Em muitos casos, o organismo dissolve-os naturalmente e, por isso, não demanda tratamento, mas quando o problema persiste, o bloqueio na passagem do sangue pode gerar inflamações nas veias e artérias". Geralmente, os sintomas são:

Dor

Calor

Vermelhidão

Rigidez na musculatura da região afetada





O cirurgião ainda destaca que no caso da TVP, as situações mais preocupantes são quando os coágulos se desprendem da região que se formou, se movimentam na corrente sanguínea e podem atingir o pulmão. “Esses casos são chamados de embolia pulmonar e, geralmente, desencadeiam lesões graves. Porém, apesar da gravidade, muitas vezes a trombose pode ser identificada e quanto mais cedo for tratada, melhores são os prognósticos do paciente”, explica.

Márcio Steinbruch esclarece três das principais perguntas sobre TVP mais ouvidas em seu consultório:

1. Varizes levam à trombose?

Embora a trombose não seja necessariamente uma consequência das varizes, há características em uma veia dilatada, como a circulação sanguínea mais lenta, que podem favorecer o desenvolvimento da trombose. “Assim, podemos dizer que nem todos os pacientes com histórico de varizes sofrerão com os coágulos, mas o risco existe”, explica.

2. Viajar de avião pode aumentar o risco da doença?

Em voos longos, essa associação pode ser verdade. “Nestas situações, as pessoas passam muito tempo sentadas, dificultando a circulação sanguínea. Portanto, não apenas em viagens há esse risco, passar longos períodos sentado ou em pé é prejudicial à saúde circulatória”, pontua o cirurgião vascular.

3. Anticoncepcional e cigarro são fatores que facilitam o desenvolvimento de trombose?

"Sim, tanto as pílulas anticoncepcionais quanto o tabagismo levam riscos à formação de coágulos, isso porque o anticoncepcional possui hormônios, como estrogênio e progesterona, que tornam as paredes das veias mais dilatadas e, o cigarro também contém em sua composição substâncias que são pró-coagulantes", esclarece Márcio.