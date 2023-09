683

Diagnóstico incorreto pode estender tratamento, prejudicar resultados e favorecer complicações Freepik

Os vasinhos que surgem nas pernas são alterações que podem causar grande desconforto estético, o que leva muitas pessoas a buscar o cirurgião vascular para tratar o problema. No entanto, os vasinhos vão muito além da estética e, na maior parte das vezes, indicam problemas mais graves. "90% dos casos de vasinhos na perna estão associados à presença de varizes nutridoras na região, que, por ficarem debaixo da pele, não são aparentes. Logo, se o tratamento não contemplar essas veias, o resultado estético desejado não será alcançado, pois os vasinhos continuarão a retornar após o procedimento, levando a um tratamento interminável até que a causa do problema seja solucionada", alerta a cirurgiã vascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Aline Lamaita.





Além disso, em metade dos casos, a veia nutridora ainda está associada ao refluxo da veia safena. "O refluxo das veias safenas acontece quando as válvulas responsáveis por controlar o fluxo sanguíneo não funcionam corretamente, impedindo que o sangue retorne ao coração com consequente acúmulo nas pernas, o que provoca inchaço e leva ao surgimento de veias varicosas, além de complicações como trombose e úlceras na perna, em casos mais graves", afirma a médica, ressaltando que, nesses casos, tratar apenas os vasinhos fará com que as varizes e o refluxo da veia safena piorem, aumentando os riscos e escalonando o tratamento."Se inicialmente poderíamos tratar o problema com procedimentos menos invasivos, como o laser transdérmico e a escleroterapia, com a evolução do quadro será necessário intervir de maneira mais intensiva, com aplicação de espuma, a técnica ATTA (aplicação do laser endovenoso por meio de uma fibra fina inserida na veia) ou mesmo uma microcirurgia", diz Aline.Felizmente, hoje, o avanço das tecnologias permitiu, além de tratamentos mais eficazes e menos invasivos, métodos de diagnóstico mais refinados, como os equipamentos de transiluminação e de realidade aumentada e o ultrassom Doppler, que permitem uma investigação mais profunda e uma melhor visualização das veias e do fluxo sanguíneo."Com um diagnóstico mais assertivo, conseguimos atuar na raiz do problema precocemente. E, quanto mais cedo o diagnóstico for realizado, mais simples será a técnica utilizada e mais rápido será o tratamento, exigindo menos sessões para chegar ao resultado, que também é mais duradouro. Além disso, quando o paciente entende que os vasinhos são apenas a 'ponta do iceberg', a aderência ao tratamento é maior", acrescenta a cirurgiã vascular.Aline Lamaita ressalta que, mesmo após um diagnóstico adequado e um tratamento efetivo, o acompanhamento vascular regular segue indispensável, pois os vasinhos e varizes são uma doença crônica, ou seja, não possuem cura definitiva."Os tratamentos para varizes atuam diretamente sobre a veia doente, eliminando-a de forma definitiva, pois a veia é normalmente retirada ou destruída, então dificilmente voltará a ter fluxo de sangue. Mas novas veias varicosas podem surgir ao longo dos anos de acordo com características individuais de cada paciente, como fatores genéticos, hábitos de vida e agravantes como obesidade e uso de hormônios anticoncepcionais. Por isso, o cuidado com as pernas deve ser contínuo, sendo fundamental o acompanhamento anual com o cirurgião vascular para avaliação do quadro das varizes e, se for o caso, a realização de procedimentos menores para manter a saúde das pernas em dia", aponta.