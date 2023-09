683

Pontos de luz, flashes e borrões visuais são alguns dos sintomas que precedem as crises de dor de cabeça Freepik

A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que afeta cerca de 15% da população mundial, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). A doença neurológica é caracterizada por crises que podem durar de quatro até 72 horas, com sintomas como dores unilaterais e latejantes na cabeça, náuseas, vômitos e até sensibilidade maior ao som, luzes e odores fortes. Com características similares, a enxaqueca com aura também costuma apresentar outros sintomas, conhecidos como "aura", que precedem as crises.





"Podem ter auras de todo tipo, mas o mais frequente é uma alteração visual: pontinhos de luz, flashes, perda do campo visual, riscos coloridos, borrões. Aguns pacientes relatam até mesmo paralisias em membros, semelhante a um AVC , mas aí vem a dor de cabeça característica, latejante, com ânsia de vômito, durando de quatro até 72 horas", explica o neurologista do Hospital Santa Catarina - Paulista, Maurício Hoshino. O nome"aura" surge a partir desses sintomas de alteração visual que se manifestam como uma aura que surge na visão.Ainda não se tem certeza científica da psicopatologia envolvida nessa parte da aura, mas acredita-se que o estresse , a má alimentação e alterações no sono podem ser gatilhos para a doença. Normalmente, a aura dura poucos minutos, até meia hora no máximo, e costuma desaparecer completamente ao se iniciar a crise de enxaqueca. Devido a uma influência hormonal, a doença atinge principalmente as mulheres, sendo que 20% a 30% das pessoas com enxaqueca costumam sentir os sintomas da aura.Segundo o neurologista, ao perceber os sinais, o ideal é evitar a automedicação e procurar um especialista para tratamento com medicação profilática adequada. "Independentemente de ter muita dor de cabeça ou não, se há muita frequência de aura, já pode haver a indicação de medicação profilática devido ao incômodo dos sintomas. No entanto, tem que tomar cuidado com a automedicação. Se a pessoa usa muitos medicamentos por conta própria para a crise de dor, isso pode aumentar o risco de lesão vascular sistêmica, o que pode ser perigoso", alerta o médico.A notícia boa é que, assim como as crises de enxaqueca tendem a se tornar menos comuns com o passar do tempo, a aura também tende a desaparecer. "Naturalmente, as enxaquecas começam a diminuir com o tempo e a aura é o primeiro sintoma que começa a sumir. Essa é a evolução natural de um paciente com aura: a pessoa começa a ter os sintomas menos frequentes e menos intensos, até que ele tende a sumir sozinho", comenta o especialista.Por outro lado, na ocorrência de episódios frequentes, o médico recomenda realizar uma investigação no sistema nervoso central, uma vez que os sintomas da aura podem estar, eventualmente, relacionados à ocorrência de um tumor ou aneurisma - Pontos de luz na visão- Flashes- Perda temporária da visão- Riscos coloridos- Borrões- Paralisia de membros- Controle de estresse- Sono adequado- Alimentação saudável e atividade física regular- Uso de medicação profilática para controlar os sintomas, mediante recomendação de um neurologista