Nos últimos meses, o Brasil tem enfrentado uma das temporadas mais secas dos últimos anos, trazendo preocupações não apenas em relação à saúde respiratória, mas também à saúde vascular. “O tempo seco pode ter um impacto direto no nosso sistema circulatório, aumentando o risco de problemas como a trombose. Essa condição é categorizada pela formação de coágulos sanguíneos em veias ou artérias, que podem bloquear a circulação e causar complicações graves, como embolia pulmonar, quando o coágulo se desloca para os pulmões, ou AVC, caso afete o cérebro”, afirma a cirurgiã vascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), Aline Lamaita.

“Durante os períodos de clima seco e baixa umidade, o corpo perde mais água do que o habitual, o que pode resultar em desidratação, que, como consequência, aumenta a viscosidade do sangue, ou seja, ele se torna mais denso e com maior propensão a formar coágulos”, acrescenta. “Além disso, a desidratação também afeta a elasticidade dos vasos sanguíneos, dificultando ainda mais a circulação adequada.”





Grupos de risco

Segundo Aline Lamaita, pessoas que já possuem predisposição para problemas vasculares, como portadores de varizes, pacientes em recuperação pós-cirúrgica, gestantes, idosos e indivíduos que passam longos períodos sentados (seja em voos ou trabalhando em escritório), precisam redobrar a atenção durante o tempo seco. “Esses grupos são mais vulneráveis a desenvolverem trombose venosa profunda (TVP), que afeta principalmente os membros inferiores.”

Por mais que esses grupos sejam mais propensos a ter complicações em decorrência das condições climáticas, a especialista aponta que estar atento aos sinais é recomendado para qualquer pessoa, mesmo sem histórico de problemas vasculares. “Em todos os casos, é recomendado que a população esteja atenta aos sinais de trombose, como: dor, inchaço, vermelhidão e aumento da temperatura nas pernas. Em casos mais graves, a falta de ar súbita pode indicar complicações como embolia pulmonar.”





Atividade física

Outro ponto que contribui para o aumento de problemas no sistema circulatório, durante os períodos de climas mais secos, é a redução de exercício físico. “Em dias de temperaturas elevadas, as pessoas tendem a se movimentar menos e a passar mais tempo em ambientes fechados, contribuindo para o sedentarismo, fator que favorece a estase sanguínea (redução do fluxo sanguíneo), outro elemento que pode culminar na formação de trombos”, complementa Aline.

“Por outro lado, atletas e praticantes de esportes tendem a exagerar nos exercícios sem considerar as condições climáticas, podendo causar, além da desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos (perda de quantidade significativa de líquidos corporais e, consequentemente, de eletrólitos). Então, eles podem ter mais complicações relacionadas à parte vascular também.”





Formas de prevenção





Existem diversas formas de evitar as complicações vasculares que podem surgir como consequência do tempo seco. Entre as principais formas de prevenção, estão:





- Hidratação constante: beber água regularmente é essencial para manter o sangue fluido e evitar a formação de coágulos. “Toda vez que você tem qualquer situação de desidratação, as complicações vasculares tendem a se manifestar”, explica a especialista





- Movimentar-se frequentemente: evitar ficar longos períodos sentado. Mesmo quem trabalha em escritório deve levantar-se a cada hora e fazer alongamentos





- Uso de meias de compressão: para quem já tem histórico de trombose ou varizes, o uso de meias elásticas pode ajudar a melhorar a circulação e evitar a formação de coágulos





- Manter uma alimentação equilibrada: alimentos ricos em antioxidantes, ômega 3 e fibras podem ajudar a manter os vasos sanguíneos saudáveis





“Outras medidas simples também devem ser tomadas, como evitar atividade física ou ambientes muito abafados em horários de pico de temperatura, evitar exposição ao sol, e, sempre que possível, utilizar umidificador. Mas a chave é a hidratação. O mais importante é beber água constantemente”, recomenda Aline Lamaita.





Acompanhamento médico





O tempo seco é uma ameaça silenciosa à saúde vascular, que muitas vezes não recebe a atenção devida. Mas, com as medidas preventivas simples, é possível minimizar os riscos. Manter-se hidratado, ativo e atento aos sinais do corpo pode fazer toda a diferença para evitar complicações como a trombose. “Pessoas com fatores de risco devem consultar regularmente um especialista em cirurgia vascular. O diagnóstico precoce e o tratamento preventivo podem evitar complicações graves e garantir uma vida mais saudável, mesmo em tempos de clima seco”, reforça a médica.