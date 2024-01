Estudo conduzido pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), utilizando dados do Ministério da Saúde, revelou que o Brasil atingiu um recorde no número de casos de trombose venosa em 2023. Nos primeiros oito meses do ano, uma média de 165 pessoas foram hospitalizadas diariamente na rede pública para receber tratamento contra essa condição. Além disso, de janeiro de 2012 a agosto de 2023, mais de 489 mil brasileiros foram internados para lidar com a trombose venosa.P

Presidente da comissão de tromboembolismo venoso e hemorragia na mulher da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), Venina Viana explica que as mulheres têm maior risco de trombose do que os homens, no período que se inicia com a primeira menstruação até a menopausa. Após os 60 anos, homens e mulheres têm uma incidência igual.



“A prevenção da trombose envolve cuidados ao longo de toda a vida. A melhor forma de prevenir a doença é manter um peso saudável, praticar atividade física regular e manter-se hidratado. Além disso, é importante consultar o médico antes de iniciar o uso de pílulas anticoncepcionais, escolhendo a opção mais adequada de acordo com idade e situação clínica”, elucida a especialista.



Sintomas



Os principais sintomas da trombose são dores, inchaço e vermelhidão nas pernas, sendo que algumas pacientes podem apresentar apenas inchaço e dor, sem vermelhidão. É importante ainda considerar o risco de trombose quando for ao hospital ou ficar hospitalizado. A indicação é procurar atendimento médico diante de qualquer dor atípica na perna.



Leia: Dia da Gratidão: descubra motivos para agradecer

“Cabe ao profissional que lida com a saúde da mulher lembrá-la que o uso de hormônios femininos, como anticoncepcionais ou reposições hormonais orais, podem representar um fator de risco para a incidência de trombose, mas esse diagnóstico é feito caso a caso. Durante a gravidez e logo após o parto, é fundamental avaliar o risco de trombose com o obstetra. O tratamento é bastante eficaz e consiste em medicamentos ou anticoagulantes. O medicamento a ser utilizado vai depender de cada situação”, ensina Venina.