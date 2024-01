Gratidão precisa fazer parte da vida, no dia a dia, pois é importante compreender que tentar resolver problemas apenas no plano mental pode resultar em estagnação

O Dia da Gratidão, celebrado todos os anos em dia 6 de janeiro, é um convite para refletir: como está a sua capacidade de agradecer? Esta é uma prática profunda que o conecta com a essência divina, permitindo-o purificar pensamentos e ações.

A psicopedagoga Camila Capel, especialista em educação parental, facilitadora de processos de autodesenvolvimento, meditação e mindfulness e autora dos livros “A Mala do Opa” e “Vamos falar sobre a Vida”, explica que "essa celebração também nos remete ao Ho'oponopono, técnica havaiana de cura que se baseia em frases simples: "sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato, eu te amo". Essas palavras essenciais podem desarmar padrões mentais negativos, libertando-nos para que a lei da atração conspire a nosso favor em todas as áreas da vida".

Leia: Gratidão: a capacidade de olhar além de si mesmo

Transformação dos pensamentos

De acordo com Camila Capel, o Ho'oponopono visa transmutar pensamentos incorretos em amor, o que impacta a todos: "Este processo libera uma fonte inesgotável de amor e sabedoria cósmica, capaz de transformar tudo ao redor. Expressar gratidão é fundamental para alcançar esse estado de purificação e renovação interior".

Camila Capel explica que entoar as frases do Ho'oponopono, mesmo que inicialmente não as esteja sentindo de fato, pode gerar mudanças notáveis: "A prática pessoal baseia-se na ideia de que aquilo que nos afeta negativamente só ocorre porque existe em nós um padrão que similar. Portanto, quando algo nos atinge, é porque, de maneira inconsciente, aquilo de alguma forma faz parte de nós. Isso nos faz compreender que a mudança em nossa realidade depende da transformação interna. E que aos dirigirmos tais palavras para nossa própria regeneração, estamos contribuído para a resolução de situações desafiadoras".

Leia: A gratidão sob a ótica da filosofia

Funcionamento da mente

A mente, de acordo com esse método, ensina Camila Capel, opera em diferentes níveis: a consciente, subconsciente, superconsciente e a inteligência divina: "Esses aspectos, em conjunto, resolvem problemas de memórias repetitivas na mente subconsciente, com o vazio sendo a base em que o Ho'oponopono atua".

Camila Capel, psicopedagoga facilitadora de processos de autodesenvolvimento, meditação e mindfulness, recomenda iniciar ou renovar a prática de gratidão para curar não apenas a si mesmo, mas também o seu entorno Mana Gollo/Divulgação

Camila Capel diz que é importante compreender que tentar resolver problemas apenas no plano mental pode resultar em estagnação: "A mente consciente e subconsciente, baseadas em memórias repetitivas, não é capaz de gerar soluções efetivas".

A prática das frases do Ho'oponopono, mesmo sem entender completamente seu funcionamento, pode trazer uma sensação de paz interior e contribuir para a resolução de problemas: "Essas palavras simples têm um efeito terapêutico profundo e alcançam níveis de consciência capazes de acessar a inteligência divina e possibilitar a transmutação", lembra a especialista.

Neste Dia da Gratidão, recomenda Camila Capel, cada um deveria iniciar ou renovar a prática de gratidão, em especial com Ho'oponopono, reconhecendo seu poder de transformação interior e potencial para curar não apenas a si mesmo, mas também seu entorno: "É um lembrete constante de que o amor e a gratidão são a chave para a mudança positiva das nossas vidas".