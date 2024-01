Dependência emocional e relacionamentos abusivos estão, em muitos casos, diretamente ligados. Quando se ama uma pessoa, pode ser difícil enxergar suas falhas. Por isso, em um relacionamento romântico, atitudes tóxicas podem passar despercebidas ou serem vistas como um simples desentendimento. Enquanto as violências física e verbal são mais óbvias, a violência psicológica é mais sutil, exigindo uma maior atenção aos detalhes.

“Primeiramente, é preciso esclarecer que ninguém escolhe passar por uma relação abusiva. É natural se envolver com uma pessoa e só depois perceber que ‘não era amor, era cilada’. Não se sinta culpada. O importante é, a partir de agora, ficar atenta aos sinais de comportamento abusivo para cortá-los o mais rápido possível nas suas próximas experiências”, alerta a psicóloga e cofundadora da evoluBe, Najma Alencar. Ela também é mentora de mulheres com foco na independência e na liberdade emocional de suas pacientes.

Leia: O que são as 'migalhas emocionais' usadas para manipular os outros

Veja a lista dos de quaro filmes e quatro séries que abordam relacionamentos abusivos



Os filmes



500 Dias com ela (Star+): O filme é um relato sobre enganar a si mesmo, e tentar culpar o outro pelas situações não vistas pelo próprio personagem. O filme apresenta um amor romântico que deixa o personagem principal cego para o relacionamento que ele tem. Ele mente para ela e para si mesmo, e se molda para o relacionamento e, assim, cede sua própria identidade.

Comer, Rezar, Amar (diversos): O filme apresenta a dependência emocional, sobre o fato da personagem inicialmente não saber qual seu papel naquele momento. Com difusas relações quanto a identidade, que é formada a partir do outro, de que só existe porque o outro existe. Não vivendo fases essenciais da vida.



Closer, perto demais (diversos): A retratação pura da dependência emocional, com um triângulo amoroso. Um filme forte, intenso e profundo sobre as relações amorosas e como elas sempre dizem das necessidades, das carências e das faltas.



Respect - A história de Aretha Franklin (diversos): O filme mostra a luta contra o racismo, o patriarcado e violência contra a mulher nas décadas de 1950 a 1970. Com experiências e violências vividas entre Aretha com o pai e com o marido. Um filme carregado de relações abusivas e dependência.

Leia: Como superar a dependência emocional?

As séries

Feel Good (Netflix): Uma série que relata dependências físicas e emocionais. a dependência emocional é muito explorada e relatada em “Feel Good”, mostrando as facetas de uma relação baseada em sentir-se incompleta e insuficiente para a outra pessoa e como isso influencia em outros laços, como de amizade, de família e de carreira.



Big Little Lies (HBOMax e Amazon): A série gira em torno da amizade de três mães. Porém as violências vividas por uma das personagens, abrem espaço para diálogos sobre relacionamento abusivo. Essa é uma parte norteadora da série, que serve de alerta para muitas mulheres.

Maid (Netflix): Mostra uma personagem que vive um relacionamento abusivo e dependência financeira, que decide sair da relação e tocar a vida com a filha pequena como diarista, mas com um constante medo pelas ameaças e controle vividos pelo ex-parceiro.

Bom dia, Verônica (Netflix): Retrata a violência doméstica e relacionamentos abusivos, descobertos por uma policial que decide investigar casos pela falta de ação de seu chefe, descobre um caso envolvendo o policial. Uma série cheia de violências contra as mulheres e muita corrupção.