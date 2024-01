Entre os jovens, a preferência por se envolver com um amigo se torna ainda maior: a intenção romântica é mais aflorada

O amor à primeira vista pode se apresentar de muitas maneiras - uma delas é na amizade. É o que confirma estudo realizado por Danu Stinson, professora associada de psicologia da Universidade de Victoria em British Columbia, Canadá. Em suas pesquisas, ela constatou que dois terços dos relacionamentos românticos começam como amizades de longo prazo.

“Normalmente, o clichê dos filmes de romance é representar duas pessoas estranhas que se esbarram por aí e acabam se apaixonando, mas na vida real isso ocorre quase sempre de outra forma. As pessoas estão mais propensas a começar a se relacionar com uma amizade, quando já há uma intimidade e confiança, o que facilita essa transição para um romance”, conta o especialista em relacionamento do MeuPatrocínio, Caio Bittencour.

A pesquisa, publicada na revista Social Psychological and Personality Science, descobriu que 66% dos casais iniciaram seus relacionamentos após uma amizade que durou meses ou anos. Entre os jovens, a preferência por se envolver com um amigo se torna ainda maior - a intenção romântica é mais aflorada.

Leia: Por que algumas pessoas que emagrecem trocam a compulsão por comida por outro vício

O especialista acredita também que estabelecer uma comunicação transparente e sincera é necessário para construir qualquer amizade. Torna-se comum que as pessoas busquem se aproximar de alguém com quem já possuem certa intimidade, o que reforça reforça a ideia de que o entendimento, a confiança e a transparência são essenciais para qualquer relacionamento duradouro.

“É muito importante criar um ambiente seguro, descontraído e feliz, em que ambos possam expressar seus pensamentos, sentimentos e preocupações. Problemas todo relacionamento têm. A questão é falar sobre eles de maneira construtiva. Estar presente para o seu parceiro e saber ouvir é fundamental. Uma comunicação aberta e saudável fortalece o vínculo criado entre vocês. Só assim se conhece a fundo quem está com você", diz Caio Bittencourt.