No livro 'Abuso', a nutricionista, psicóloga jurídica e neuropsicanalista Gabriela Saab faz uso do "violentômetro" para chamar a atenção das vítimas a atitudes que podem ser porta de entrada para o agravamento de uma relação abusiva.

Segundo ela, os primeiros sinais de abuso no casamento, por exemplo, se manifestam de forma tão sutil, que torna difícil a compreensão por parte das vítimas. Entre elas:

- Fazer piadas ofensivas e ridicularização na frente de terceiros;

- Culpar excessivamente, mesmo em situações banais;

- Brincar de bater, dar tapas, beliscar ou arranhar;

- Provocar ciúmes e fazer pequenas chantagens;

- Forçar relação sexual, ainda que de forma sutil.

Experiência dolorosa

Vítima de um relacionamento abusivo grave, a autora do livro 'Abuso', Gabriela Saab identificou na experiência dolorosa uma oportunidade para ajudar outras pessoas a romperem ciclos de sofrimento. Hoje especialista em neuropsicanálise e psicologia Jurídica, ela lançou o livro Abuso para vítimas a identificar e enfrentar diversos tipos de convívios marcados pela violência física, psicológica e até financeira.

No trabalho, entre amigos, na escola, na família, ou na vida amorosa, a obra abrange âmbitos do cotidiano para cercar a vítima de informação e encorajá-la a dar um basta. Para isso, Gabriela estrutura o livro em 40 capítulos curtos e diretos, em que apresenta os tipos de violências atreladas ao abuso, as consequências e as etapas de enfrentamento, bem como noções jurídicas para garantia de direitos – como em casos de divórcio.

O livro aborda que após o rompimento, geralmente, o agressor poderá usar de qualquer contato, presencial ou por trocas de mensagens, para atacar e prejudicar a vítima. Segundo ela, também é comum o abusador simular ou forjar uma situação para obter vantagem judicial.

A partir dos exemplos de vivências pessoais, a autora demonstra na prática como gestos aparentemente amigáveis, como uma piada ou ‘elogio’, seguido de crítica pode esconder uma atitude abusiva. Também lembra que violência psicológica costuma ser tão agressiva ao ponto de desencadear sinais físicos de enfermidades. No caso de Gabriela Saab, ela desenvolveu uma doença psicossomática e perdeu mais da metade dos cabelos.

A linguagem simples e de fácil compreensão do livro é complementada por ilustrações sobre os conceitos e padrões comportamentais do manipulador. No “violentômetro”, o recurso visual é utilizado para alertar as três fases da violência.

A autora oferece, ainda, 25 dicas para ajudar no processo de libertação da relação abusiva, além de indicar os principais canais de denúncia e etapas de planejamento financeiro pessoal para casos de perda de bens ou recursos.

Serviço

Título: Abuso – Guia Prático: Como identificar e se libertar de relacionamentos abusivos

Autora: Gab Saab

Editora: Saab

ISBN: 978-65-84850-17-0

Páginas: 190

Formato: 23X16

Preço: R$ 69,76

Onde comprar: Amazon

Sobre a autora: Gabriela Saab é nutricionista e atuou durante 15 anos como empreendedora na área esportiva e de investimentos imobiliários. Após libertar-se de um trágico e perverso relacionamento abusivo, mergulhou em um profundo processo de cura interna e estudos. Hoje, pós-graduada em Neuropsicanálise e Psicologia Jurídica, ela ainda é coach de desenvolvimento humano com foco em relacionamentos abusivos.