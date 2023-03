Abuso psicológico: conheça a definição de gaslighting

Momentos de amabilidade e gentileza, em muitos episódios, são trocados por agressões e acidez nas palavras (foto: Mohamed Abdelghaffar/Pexels)







Mentiras, traições e manipulações. O gaslighting é uma forma de violência psicológica silenciosa que acontece por meio da distorção de fatos e omissão de situações em favor do abusador. De acordo com o dicionário norte-americano Merriam-Webster, a expressão ganhou força depois de ser a palavra mais pesquisada, na internet, em 2022, com um aumento de 1.740% em comparação a 2021.

O termo, que surgiu em 1944, após o filme “À Meia-luz” — ou Gaslight, ainda não tem tradução livre para o português. Na época, a obra mostrou a história de um homem que chantageava emocionalmente sua mulher, colocando-a em posição de inferioridade com humilhações. Com isso, o gaslighting surgiu para caracterizar tais abusos psicológicos, que são capazes de destruir uma vida inteira e acarretar problemas mentais e físicos.

De acordo com a psicóloga Simone Arruda, especialista em término de relacionamento, tal comportamento é definido como uma sutil forma de fazer com que a vítima duvide da própria sanidade, com mentiras e até cerceamento da liberdade. "Ela passa a não acreditar no senso de realidade e percepções. O gaslighting é mais difícil de detectar porque são ações sorrateiras e constantes", detalha.

Luan Diego Marques, psiquiatra (foto: arquivo pessoal)

"É importante ter amigos e familiares em quem você possa confiar. Converse com pessoas em quem você confia e peça abrigo quando precisar" Luan Diego, Marques, psiquiatra



Tudo começa com o abusador proibindo a parceira de frequentar lugares, sair de casa, apontando a rede de amigos como inútil, até fazê-la desistir de conviver socialmente. Isso, como explica Simone, para fazer a mulher ficar vulnerável e isolada, dependente do agressor. Pela ausência de pessoas que a ajudem a enxergar a realidade dos fatos, o abuso torna-se mais fácil de ser cometido.

"Você está ficando louca", "Está fora de controle", "Está exagerando". Frases clássicas, mas dificilmente percebidas. Simone Arruda ressalta que o manipulador tenta de todas as maneiras fazer com que a vítima se sinta culpada por meio de agressões verbais, questionando a si mesma e tornando-se cética quanto às suas crenças.

"Eles ainda contam e negam mentiras, dizendo que nunca falaram isso, mesmo quando você tem provas. Fala mal da vítima para pessoas próximas, querendo minar a credibilidade da companheira, podendo constrangê-la na frente de outros com brincadeiras e comentários abusivos", descreve a psicóloga.

Outra característica mencionada por Simone é que esses homens carregam um elemento em comum: são extremamente sedutores. E além dessa capacidade de encantar, aparecem sempre como se fosse o cara perfeito e ideal.

No entanto, os momentos de amabilidade e gentileza, em muitos episódios, são trocados por agressões e acidez nas palavras. "Eles fazem comentários sobre a roupa, a maquiagem. Menosprezam a mulher, fazendo-a desistir de sonhos, objetivos e metas", completa Simone.





O COMEÇO DO FIM Um relacionamento de idas e vindas, que durou mais ou menos três anos, mas deixou marcas para a vida inteira. Fernanda (nome fictício, a pedido da entrevistada), de 33 anos, viveu uma montanha-russa de emoções ao lado do ex-companheiro, com quem não tem mais contato desde 2020. Ela conta que ele tinha o costume de negar o óbvio, mentir descaradamente e distorcer situações a favor dele. Fazia o núcleo de amigos pensar que Fernanda era obcecada por ele e que ela agia exageradamente.

"Ele dizia que eu não saía do pé dele, que tinha pena de mim. Vivia invertendo os cenários e me desqualificando. Quando era pego no flagra, se culpava, se fazia de vítima", relembra. Paralelo a essas condutas, fazia pequenos comentários depreciativos, aqueles que aparecem subentendidos em tons de brincadeira ou críticas construtivas.

Atacava a família, os amigos e dizia que ninguém prestava, que a vida era melhor ao lado dele. Não satisfeito, ainda afirmava que Fernanda não tinha futuro e que não seria ninguém. Um galã disputado e sedutor, era assim que o abusador se enxergava. Fernanda relata que o ex-companheiro fazia questão de mostrar a ela a quantidade de mulheres a que tinha acesso. Deixava evidente que era um homem desejado e querido pelo público feminino, colocando a companheira em posição de inferioridade e baixa autoestima.





FUNDO DO POÇO Fernanda sobreviveu a guerras internas e diversos dilemas enquanto esteve com o então namorado. Dias tempestuosos, impossíveis de serem esquecidos. Problemas relacionados à ansiedade apareceram. "Se você está em uma relação em que não se sente segura ou confortável, isso não é saudável. Hoje, para mim, é muito claro. E era assim que eu me sentia."

O convívio alternava-se entre dias bons e ruins. Momentos felizes que, de repente, eram trocados por algum problema que ele mesmo criava. Cavava uma briga, sem lógica ou explicação, sumindo por dias e culpando Fernanda pelos problemas. Por isso, a aflição psicológica acabou tornando-se parte de quem ela era.

Além do mental abalado, o físico também trouxe respostas negativas. "Tive infecções ginecológicas recorrentes em razão do estresse", relembra. É quando se percebe dentro de um relacionamento abusivo que você passa a conhecer outras histórias. Fernanda relembra que, na época, descobriu fatos criminosos sobre o ex-companheiro: antes dela, outra mulher havia sido agredida por ele — fisicamente. Por isso, o fim chegou. "Fiquei 15 dias em estado de choque. Vegetando mesmo. Fiquei processando tudo, porque era demais para mim. Foram dias horríveis."

Naquele ponto, com as idas e vindas do namoro, Fernanda rememora a vergonha que tinha dos amigos e de uma possível reaproximação. Diante disso, decidiu manter em segredo o desfecho e ficou sozinha. Logo que tudo acabou, o abusador foi bloqueado em todas as redes sociais e ficou sem acesso ao condomínio onde Fernanda morava. "Ele ainda tentou contato por e-mail, mas eu disse que chamaria a polícia. Depois, sumiu."

Ainda em processo de recuperação, as dores permanecem. De vez em quando os gatilhos aparecem novamente, principalmente quando está se relacionando com outros homens. Agora, o que resta é a certeza de que a superação vai chegar.





OLHAR MAIS ATENTO O psiquiatra Luan Diego Marques cita a importância de se falar sobre o gaslighting. Mais que isso: de impedir que o abuso evolua para algo mais grave, trazendo riscos reais à vida. A manipulação psicológica pode provocar, ainda, transtorno pós-traumático, vergonha, depressão e desencadear futuros relacionamentos tóxicos.

O especialista vê como fundamental ressaltar o porquê do gaslighting ser mais recorrente entre o público feminino. "As mulheres, historicamente, tiveram menos poder e controle em muitas esferas da vida, incluindo relacionamentos íntimos e familiares, nos quais, em muitas ocasiões, sua liberdade, pensamentos, atitudes e interesses eram controlados por agentes externos, em sua maioria homens", esclarece.

Em muitos casos, como o de Fernanda, homens abrem brechas e oportunidades para fazer do gaslighting uma forma de controlar suas parceiras. O psiquiatra aponta, ainda, que as mulheres, por lidarem diariamente com a discriminação e o sexismo, duvidam da própria capacidade, habilidade e percepções. "As mulheres também podem ser condicionadas em seu processo educacional a serem mais preocupadas em agradar os outros e manter a paz, o que as torna mais vulneráveis ao gaslighting."

Superar o gaslighting pode ser um processo desafiador e demorado, mas é possível, com o tempo e o apoio adequado. Segundo Luan, reconhecer que você foi vítima e não culpada é o primeiro passo para se recuperar. Esse pensamento envolve aceitar que a realidade a qual você foi levada a acreditar que era falsa e que você foi manipulada.

Além disso, psicólogos ou psiquiatras são essenciais para ajudar a processar os sentimentos que se desenvolvem. "É importante ter amigos e familiares em quem você possa confiar. Converse com pessoas em quem você confia e peça abrigo quando precisar." Aprender mais sobre o gaslighting também auxilia na percepção de comportamentos manipuladores em outros relacionamentos, evitando que você seja vítima mais uma vez.





Outras formas de ajuda

Linhas de apoio: existem várias linhas de apoio disponíveis para vítimas de abuso emocional, incluindo a Central de Atendimento à Mulher (180), o Ligue 180 (disque denúncia de violência contra a mulher), o CVV (Centro de Valorização da Vida) e outras organizações de suporte a vítimas.

Grupos de apoio: grupos de apoio para vítimas de abuso emocional podem fornecer um ambiente seguro e solidário para compartilhar experiências e obter apoio de pessoas que passaram por situações semelhantes.

Advogados: se você está enfrentando uma situação que envolve violência doméstica ou outras formas de abuso, é importante buscar ajuda legal. Um advogado pode ajudá-lo a entender seus direitos e opções legais.

Fonte: Luan Diego Marques, psiquiatra