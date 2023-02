Você faria? Casais criam pacto antenupcial com multa em caso de traição

Especialista em relacionamento lembra que a relação precisa ser leve e que a fidelidade não é uma pena, mas uma escolha (foto: Tú Anh/ Pixabay )





Brasil é o país mais infiel da América Latina





Leia também: Segundo o Gleeden, aplicativo de encontros discretos pensado por e para mulheres, o Brasil é o país mais infiel da América Latina. O levantamento foi feito com base na concentração de usuários cadastrados em cada localização geográfica, onde foi possível construir um ranking dos países mais infiéis. Dentre os entrevistados do sexo masculino, 91% afirmaram já terem traído e, entre as mulheres, 88% revelaram terem sido infiéis.Leia também: Traição não indica insatisfação com o relacionamento, nem há fórmula certa para lidar.





Considerando a estatística acima e a possibilidade de multa em caso de traição no casamento, é possível que muita gente tenha que fazer algumas economias. Pensando exatamente em bloquear energias negativas e tudo que possa interferir na felicidade da relação, casais buscam, por meio da espiritualidade, restabelecer a harmonia e garantir o amor e a cumplicidade. Na Casa das Magias, o serviço Casamento Espiritual já ajudou casais de todo o Brasil.





“Apesar de não ser contra o acordo em caso de interesse das duas partes, acredito que as pessoas precisam, na verdade, entender que a relação precisa ser leve e que a fidelidade não é uma pena, mas uma escolha. O amor é isso: ser livre e, ainda assim, preferir continuar com a pessoa amada. E somente através de conversa e honestidade, é possível criar um ambiente confortável e de parceria”, concluiu o especialista em relacionamentos.





Você já pensou em estar em um relacionamento em que existe um acordo antes do casamento prevendo multa em caso de traição? Em Belo Horizonte, um casal conseguiu, na justiça, estabelecer um pacto antenupcial com multa de R$ 180 mil em caso de traição. O documento foi validado pela juíza titular da Vara de Registros Públicos do estado, que autorizou a inclusão da cláusula querida pelo casal por entender que é uma decisão oriunda da liberdade de ambos de regular como vai se dar a relação e pela fidelidade já estar prevista no Código Civil Brasileiro.