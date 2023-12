Muitos casais negligenciam o ritual de estabelecer acordos e pactos no início de um relacionamento e pulam essa etapa tão importante sobre as expectativas e limites individuais. O problema é que essa ausência se torna um obstáculo significativo para os que almejam o sucesso e a durabilidade da relação com o surgimento de frustrações e mal-entendidos, contribuindo para o desgaste do amor.

"É muito comum e leva ao fim do relacionamento. Ignorar a importância desses acordos é como construir um edifício sem uma base sólida, onde as estruturas se tornam vulneráveis a abalos que poderiam ser prevenidos com um simples ato de comunicação transparente e consciente. E casais que não fazem esse acordo no início esquecem que continuam tendo essa oportunidade no decorrer da relação, desde que tenham empatia na escuta", ensina o médium especialista em relacionamentos e fundador da Casa de Apoio Espiritual Henri Fesa, Henri Fesa.

Nutrir diálogos transparentes e a coautoria de planos solidifica a base de relacionamentos saudáveis e cria um ambiente propício ao contínuo florescer do amor, mesmo essa conversa acontecendo em um segundo momento. Com o tempo, os casais encontram facilidade e prazer nisso, como uma forma de se conectar ainda mais. Na Casa de Apoio Espiritual Henri Fesa, casais realizam o casamento espiritual para blindar a relação contra energias negativas e para fomentar o amor e energias positivas.

Henri Fesa lista cinco deveres de quem deseja viver uma relação saudável em 2024:

Seja objetivo: defina expectativas e limites desde o início do relacionamento e reajuste os combinados quando necessário, proporcionando clareza, a fim de evitar mal-entendidos futuros

Celebre os pontos positivos: reconhecer e celebrar as conquistas individuais e coletivas fortalece a parceria, promovendo um ambiente positivo e de apoio mútuo

Planeje o futuro: conversas sobre metas a longo prazo e planos para o futuro solidificam a visão compartilhada do casal, proporcionando estabilidade e propósito

Cultivo da independência saudável: encorajar a autonomia e apoiar as individualidades dentro do relacionamento contribui para uma dinâmica equilibrada e enriquecedora, desenvolvendo o lado individual para agregar melhorias à relação

Adaptação constante: a capacidade de reavaliar e negociar tarefas, responsabilidades e tomadas de decisões reflete uma dedicação constante ao bem-estar do relacionamento. Pensamentos fechados e crenças limitantes atrapalham, sobretudo quando existe um teor tóxico