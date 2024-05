Dilatação das veias é comum com o passar dos anos, fazendo com que as pernas adquiram um aspecto envelhecido

As varizes, veias dilatadas e tortuosas que perderam sua função, são um problema multifatorial, surgindo por fatores como genética e hereditariedade e possuindo como agravantes as gestações, o uso de hormônios, a obesidade e maus hábitos, incluindo o sedentarismo e o tabagismo. Mas um fator importante no surgimento de varizes que é constantemente esquecido é o processo natural de envelhecimento. Não à toa essas alterações são conhecidas como as rugas da perna, visto que essa é a região mais afetada pelas varizes.

“Conforme os anos passam e a idade afeta o organismo como um todo, as veias sofrem com dilatação, o que prejudica a circulação e isso, combinado com a perda gradativa de massa magra e a maior propensão ao inchaço, faz com que as pernas adquiram um aspecto envelhecido”, explica a cirurgiã vascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Aline Lamaita.

Assim como realizar uma rotina diária de cuidados com a pele pode evitar o surgimento de rugas no rosto, deve-se adotar alguns hábitos e cuidados para prevenir o surgimento de varizes, o que é especialmente importante para quem possui histórico familiar da condição. “Entre os cuidados mais importantes a serem tomados para favorecer a boa circulação venosa e prevenir o surgimento de varizes com o passar da idade, estão medidas como manter o peso sob controle, parar de fumar, praticar exercícios regularmente e adotar uma alimentação balanceada, rica principalmente em fibras”, recomenda Aline. “Além disso, se você trabalha sentado ou passa muito tempo na mesma posição, é importante fazer pequenas pausas de tempos em tempos para andar um pouco e exercitar as pernas. O uso de meias de compressão também pode ser recomendado, já que essas vestimentas agem comprimindo os vasos sanguíneos da perna, o que melhora a circulação e o retorno venoso”, destaca a médica.

E se os cuidados preventivos contra as varizes são o equivalente à rotina skincare, o acompanhamento e os tratamentos vasculares são a versão da toxina botulínica para as pernas. “O acompanhamento vascular é importante não somente para contribuir com a prevenção do problema, mas também pois, quanto mais precocemente o diagnóstico for realizado, menor a possibilidade de complicações no futuro. Para aqueles que já sofrem com o problema, o tratamento vai depender do tipo e gravidade das varizes, por isso a consulta com o cirurgião vascular é tão importante. Para as varizes menores ou vasinhos, por exemplo, uma opção é a escleroterapia, onde uma substância química é injetada nas veias para fechá-las. Já para as varizes maiores, o médico poderá indicar laser, espuma ou até mesmo cirurgia. É possível, inclusive, combinar diferentes técnicas para o tratamento de varizes, como é o caso da técnica idealizada pelo professor Doutor Kasuo Miyake, que combina o laser transdérmico com escleroterapia (injeções de glicose)”, destaca a especialista.

Aline Lamaita ressalta que, apesar de serem conhecidas pelo fator estético, as varizes são uma doença, que, inclusive, é crônica - não possui cura definitiva. “Os tratamentos atuam sobre a veia doente, que é retirada ou destruída e dificilmente volta a ter fluxo de sangue. O objetivo é melhorar a qualidade da circulação e a aparência estética das pernas. No entanto, novas varizes podem surgir com o tempo em outros locais. Por isso, a prevenção e o acompanhamento vascular são indispensáveis”, orienta.