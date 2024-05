Por muito tempo, quando o assunto era a beleza e saúde das pernas, a presença das varizes, veias tortuosas e dilatadas que perderam sua função, era um dos grandes problemas. Ultimamente, no entanto, muito tem se falado sobre o lipedema, condição caracterizada pelo acúmulo de tecido gorduroso principalmente nos membros inferiores. O que poucos sabem é que essas duas alterações, que vão muito além de simples problemas estéticos, têm uma relação profunda.

“Além dessas doenças possuírem sintomas similares, como inchaço e sensação de peso nas pernas, cerca de 50% das pacientes que apresentam lipedema também têm varizes e vasinhos associados. E essa relação cria um ciclo vicioso de agravamento das doenças: enquanto o acúmulo de gordura e a inflamação características do lipedema prejudicam a circulação e favorecem o surgimento de varizes, essa microcirculação prejudicada pelas varizes é uma das causas conhecidas de descompensação do lipedema”, explica cirurgiã vascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Aline Lamaita.

De acordo com a especialista, a microcirculação prejudicada provoca uma hipóxia celular, quando as células não conseguem “respirar” adequadamente, e um extravasamento de líquidos e proteínas, gerando um processo inflamatório local que é gatilho para o crescimento das células de gordura do lipedema. “Essa insuficiência venosa, assim como quadros graves de lipedema, também favorece o surgimento de linfedema, condição caracterizada pelo acúmulo de líquido linfático no tecido, o que geralmente se traduz em inchaço assimétrico dos membros”, afirma.

Leia: Doença rara: filho de Zé Vaqueiro sai de hospital onde estava desde 2023



Então, nos casos em que varizes e lipedema estão associados, o que tratar primeiro? Segundo Aline, o tratamento de varizes faz parte da pirâmide de tratamento de lipedema, então é geralmente priorizado. “Tratar os vasinhos e varizes é importante para melhorar a circulação e, consequentemente, o lipedema. E, para tratar essas veias que perderam sua função, contamos com um enorme arsenal de procedimentos que serão escolhidos de acordo com cada caso, podendo incluir escleroterapia (injeções de glicose na veia), espuma densa, uso de lasers ou procedimentos que combinem as técnicas”, destaca a médica, que explica que o tratamento de varizes é fundamental principalmente para quem precisa passar por uma cirurgia de lipoaspiração por conta do lipedema. “As varizes podem aumentar o risco de complicações, como sangramento, durante a cirurgia. Além disso, simplesmente retirar a gordura do lipedema sem tratar as causas, que incluem a microcirculação prejudicada, não é uma estratégia eficaz, pois a gordura retornará se a doença não estiver devidamente controlada.”

Leia: Zolpidem: o aumento do controle na prescrição do medicamento



Porém, ainda que tratar varizes seja importante para controlar o lipedema, existem casos em que há uma inflamação importante da gordura no local, o que pode ser um impedimento para o tratamento das varizes. Nesses casos, é preciso, primeiro, adotar estratégias para controlar esse processo inflamatório. “Medidas como adoção de uma alimentação que priorize a ingestão de alimentos mais saudáveis, com frutas e verduras, que têm componentes anti-inflamatórios, a prática regular de atividade física, o uso de meias de compressão e o uso de medicamentos podem ser adotadas para controlar a inflamação. E ainda vão ajudar a melhorar a circulação”, diz Aline Lamaita, que reforça que, no caso de lipedema ou varizes, o mais importante é passar por uma avaliação com o cirurgião vascular para receber o diagnóstico adequado e um plano de tratamento personalizado.