“Realizei a tão sonhada cirurgia de frontoplastia”, escreveu Brunna Gonçalves, dançarina e esposa da cantora Ludmilla, em suas redes sociais. Durante esta semana, a ex-BBB tem compartilhado detalhes do procedimento, que durou cerca de uma hora e meia, e do pós-operatório. “Por aqui estamos no terceiro dia pós-cirúrgico. Cabeça coçando demais por conta da cicatrização”, escreveu na quinta-feira (16), no Instagram.

A frontoplastia ou redução da testa é uma cirurgia plástica que visa diminuir a altura da testa, criando um equilíbrio mais harmonioso da face. O objetivo principal do procedimento é ajustar as proporções da testa em relação ao restante do rosto, melhorando a estética e a autoestima do paciente.

"Eu não fazia coque ou vários penteados por causa dessa insegurança e faz alguns anos que eu estava pesquisando alguém que me passasse confiança para fazer essa cirurgia", afirmou Brunna. O cirurgião plástico Daniel Regazzini explica que esta é a principal reclamação dos pacientes - sendo que muitos deles expressam descontentamento com uma testa excessivamente ampla devido à sua linha capilar alta.

"Esse procedimento cirúrgico é recomendado para pessoas que experimentam desconforto devido à altura da testa ou à posição das sobrancelhas, buscando alcançar uma aparência mais equilibrada e harmoniosa. Vale ressaltar que a cirurgia é eficaz tanto para reduzir a altura da testa quanto para elevá-la", acrescenta.

COMO É FEITO?

A frontoplastia geralmente envolve uma incisão ao longo da linha do cabelo ou logo atrás dela, por onde o cirurgião remove uma porção da pele da testa e, em seguida, puxa o couro cabeludo para baixo para reduzir a altura da testa. No seu perfil no "X", Brunna mostrou o antes e depois da cirurgia.



A primeira foto eu mandei pra Lud antes de ir pro centro cirúrgico, com a marcação certinha pra vcs verem. Amei o resultado! ???????????? pic.twitter.com/eIOMOuND0t — Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves) May 14, 2024

Assim como qualquer outro procedimento cirúrgico, existem riscos, como: "infecção, cicatrização inadequada, perda de sensibilidade entre outras", enumera Daniel. E como o procedimento é irreversível, é imprescindível conversar antecipadamente com um cirurgião responsável sobre as expectativas com o procedimento.



O cirurgião plástico Paolo Rubez aponta que a cirurgia por si só não altera feições do rosto e nem muda a posição dos olhos ou o formato dos lábios. “Este tipo de mudança pode acontecer no lifting facial cirúrgico, por exemplo, que envolve incisões nas laterais do rosto, diferente da frontoplastia”, alerta.





CUIDADOS

O período de recuperação é relativamente curto; na maioria dos casos, o paciente pode retornar às atividades costumeiras em uma semana. No entanto, como em todo processo cirúrgico, a frontoplastia exige alguns cuidados pós-operatórios para que os resultados saiam como o esperado. “O paciente deve fazer uso das medicações prescritas e evitar esforço físico por três semanas. Além disso, não se expor ao sol é importante para que a cicatriz tenha uma melhor qualidade”, ressalta Paolo.

Outros cuidados são:

Manter a cabeça elevada para reduzir o inchaço

Cuidados com a higiene da área operada

Evitar trauma na região

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.