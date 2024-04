As cirurgias plásticas, desde a sua invenção, são uma tendência mundial. Afinal, a correção de imperfeições pelo corpo é algo que todo mundo deseja, e mesmo sendo um procedimento caro, desde a sua síntese e chegada no Brasil, foi algo que teve muito apelo e foi muito aclamado pelos entusiastas. Com mais de dois milhões de procedimentos apenas em 2023, pode-se perceber que em uma década e meia, a busca por tais procedimentos quase que triplicou, pois o número não alcançava 850 mil casos em 2008.

Os procedimentos líderes no Brasil são a lipoaspiração, aumento de mamas e, incrivelmente, a cirurgia de pálpebra. A ênfase na cirurgia do olho cansado, como é popularmente conhecida, se dá no fato de que, por mais que seja um procedimento muito assertivo, a prevenção dos olhos cansados é algo extremamente possível, conforme explica a dermatologista Ana Carolina Rocha.

Perguntada sobre o motivo dos olhos serem os primeiros órgãos a mostrarem sinais de envelhecimento, e ficarem “cansados”, Dra.ª Carol Rocha afirmou: “Porque o crânio e os compartimentos de gordura seguem um padrão previsível de depleção tecidual no processo de envelhecimento, já bem esclarecidos cientificamente. As alterações relacionadas à idade no esqueleto da região média da face ocorrem independentemente do gênero, mas em diferentes momentos e locais. Estudos indicam que estas perdas estruturais parecem ser impulsionadas por um centro de reabsorção óssea a partir da maxila posterior.”

A prevenção

A dermatologista, Ana Carolina Rocha, garante que criou uma técnica autoral, a laserescultura palpebral, que alcança resultados surpreendentes de retração tecidual, tratando a flacidez da região, não importa o grau Arquivo Pessoal

Além de saber os motivos, algo que é primordial para a questão estética, é a prevenção. Com a vida cada vez mais corrida, o tempo para o autocuidado fica escasso, mas é necessário que as pessoas tirem um tempinho para cuidar - além da parte estética - da saúde de sua pele, sobretudo nos olhos.

“Sugiro, após a higienização da manhã, uma bruma termal seguida de roll on com ativos que promovem nutrição, combatem radicais livres e produzem efeito firmador. Após, a paciente pode utilizar uma base iluminadora dermatológica, que irá dar o toque final, antes do uso do filtro solar. À noite, depois da higienização facial em 2 etapas (sabonete, depois loção micelar) sugiro aplicar o creme noturno, mais intensivo, com microesfoliantes e despigmentantes escolhidos individualmente para o paciente. Com todos estes cuidados, mas sobretudo os procedimentos regulares, dentro de um cronograma de gerenciamento do envelhecimento com dermatologista, o problema não irá avançar”, a médica dermatologista cita como dicas importantes.

Caso haja falha na prevenção, a dermatologista também tem um método menos invasivo que a própria cirurgia, criado e testado por ela mesmo, responsável por prêmios para a mesma. “Fui premiada internacionalmente por uma técnica autoral minha chamada laserescultura palpebral. Através dela, alcançamos resultados surpreendentes de retração tecidual, tratando a flacidez, não importa o grau”, conclui Dra Carol Rocha.