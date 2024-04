No próximo domingo (7/4), o Instituto de Olhos Ciências Médicas de Minas Gerais (IOCM-MG) realizará, gratuitamente, exames de fundo de olho e de acuidade visual, das 10h às 16h, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. O objetivo da ação é orientar a população sobre o cuidado com a saúde ocular e a prevenção de doenças.

A realização dos exames de fundo de olho será coordenada pelo oftalmologista do IOCM-MG, Fábio Nogueira, que estará acompanhado da equipe de residentes da instituição. A ação também contará com a atuação da Oftalmoliga, a Liga Acadêmica de Oftalmologia da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG), composta pelos acadêmicos que ficarão responsáveis pelos testes de acuidade visual.

Exame de fundo de olho

Na fundoscopia, ou exame de fundo de olho, é possível visualizar a retina e outras estruturas na parte posterior do olho. A fundoscopia é fundamental para o rastreio de doenças como diabetes. Os atendimentos serão disponibilizados para diabéticos diagnosticados e para aqueles que realizarem exame de glicemia no estande do Conselho Regional de Farmácia (CRF) e apresentarem alguma alteração no índice glicêmico.

Teste de acuidade visual

O teste de acuidade visual é um dos mais comuns e compõe normalmente as consultas oftalmológicas cotidianas. Conhecido como teste de Snellen, é feito pela leitura de uma tabela que pode identificar problemas oculares em pessoas de todas as idades. Após a realização dos exames, se necessário, os acadêmicos da FCM-MG encaminharão as pessoas que tiverem alguma alteração identificada para o posto de saúde.

A atuação do IOCM-MG faz parte do "Festival Meu Vizinho Pardini", organizado pelo Laboratório Hermes Pardini em parceria com o Ministério da Cultura, sendo um projeto de Lei de Incentivo à Cultura. Além dos serviços de saúde, o evento contará com apresentações culturais e oficinas infantis.

SERVIÇO

Festival Meu Vizinho Pardini

Data: 7 de abril, das 10h às 18h30

Local: Praça da Liberdade, em Belo Horizonte

Entrada gratuita

Informações pelo Instagram: @festivalmeuvizinho